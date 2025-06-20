МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального порошка, при этом ни в коем случае нельзя использовать воду для борьбы с огнем, предупреждает ГУ МЧС Москвы в своем Telegram-канале.