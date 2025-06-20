МЧС рассказало, как потушить горящие электроприборы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Небольшие очаги горения, возникшие из-за неисправности бытовых электрических приборов, можно потушить с помощью питьевой или кальцинированной соды, стирального порошка, при этом ни в коем случае нельзя использовать воду для борьбы с огнем, предупреждает ГУ МЧС Москвы в своем Telegram-канале.
«Небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, землей (например, из цветочного горшка)», — говорится в памятке столичного главка МЧС.
Спасатели отмечают, что при возгорании находящихся под напряжением бытовых приборов категорически запрещается использовать воду — это опасно для жизни.
Если же огонь не удается потушить самостоятельно, необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных.