Сергей Собянин рассказал о планах обновления Ярославского вокзала

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров утвердили планы модернизации Ярославского вокзала. Обновление будет проведено по стандартам московского транспорта — с упором на качество, доступность и заботу о каждом пассажире.
«Это один из важнейших транспортных объектов столицы, куда регулярно прибывают и откуда отправляются поезда дальнего следования по Транссибу, а также осуществляется международное сообщение с Пхеньяном. Кроме того, Ярославский вокзал — лидер по объемам пригородного движения в России и один из крупнейших вокзалов Европы по количеству пригородных пассажиров. С Олегом Белозеровым утвердили план комплексной модернизации вокзала с интеграцией в единый транспортный каркас столицы. Планируем сделать новые входы и выходы на станции метро, заменить инженерное оборудование, отремонтировать кровлю и фасады, отреставрировать историческую часть здания, создать дополнительное пространство для пассажиров — зоны ожидания увеличим в два раза», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Расположенный на Комсомольской площади Ярославский (ранее — Троицкий и Северный) вокзал обслуживает поезда, следующие в Архангельск, Владивосток, Киров, Кострому, Красноярск, Нижний Новгород, Череповец, Ярославль и многие другие города России. Вокзал также осуществляет международное сообщение с Пхеньяном (Северная Корея) и является начальным остановочным пунктом Транссибирской железнодорожной магистрали.
Вокзал входит в состав транспортного хаба «Площадь трех вокзалов», которым ежедневно пользуются около 350 тысяч пассажиров. Помимо трех центральных вокзалов (Ленинградский, Ярославский, Казанский), здесь объединены две линии метро (Сокольническая и Кольцевая), второй и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД) и наземный городской транспорт (электробусы, автобусы и трамваи).
В перспективе к 2040 году общий пассажиропоток хаба вырастет на 40 процентов и достигнет около 500 тысяч пассажиров в сутки. Это произойдет за счет развития МЦД и запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Для создания комфортных условий для пассажиров, соответствующих высоким стандартам московского транспорта, будет проведена комплексная модернизация Ярославского вокзала. Она включает его интеграцию в единый транспортный каркас столицы, организацию новых выходов и входов на станции метро, а также формирование дополнительного пространства для пассажиров, замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов.
В ходе модернизации отреставрируют историческую часть здания вокзала. Ключевые изменения коснутся внутреннего пространства — вокзал станет современным и удобным для всех категорий пассажиров.
Пропускная способность пригородной зоны вырастет на 30 процентов, а пространство для ожидания поездов увеличится в два раза. Особое внимание уделят замене и автоматизации инженерных сетей, а также созданию понятной навигации и удобных пересадок с одного вида транспорта на другой.