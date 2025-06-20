Сергей Собянин рассказал о планах обновления Ярославского вокзала

«Это один из важнейших транспортных объектов столицы, куда регулярно прибывают и откуда отправляются поезда дальнего следования по Транссибу, а также осуществляется международное сообщение с Пхеньяном. Кроме того, Ярославский вокзал — лидер по объемам пригородного движения в России и один из крупнейших вокзалов Европы по количеству пригородных пассажиров. С Олегом Белозеровым утвердили план комплексной модернизации вокзала с интеграцией в единый транспортный каркас столицы. Планируем сделать новые входы и выходы на станции метро, заменить инженерное оборудование, отремонтировать кровлю и фасады, отреставрировать историческую часть здания, создать дополнительное пространство для пассажиров — зоны ожидания увеличим в два раза», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.