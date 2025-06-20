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Режим ЧС введут в ряде городов Павлодарской области

В связи с последствиями урагана в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 57% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Акимат Павлодарской области

В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан, — говорится в сообщении ведомства. — По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС.

С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии.

В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32−36−92.

Для отдельных категорий граждан — жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Для получения выплаты необходимо предоставить:

  • справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);
  • правоустанавливающие документы на имущество;
  • уведомление о наличии банковского счета;
  • удостоверение личности (копия и оригинал).

Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:

  • г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 — фронт-офис Open Pavlodar, стол № 3;
  • г. Аксу — ул. Пушкина, 70/2.
  • г. Экибастуз — ул. Энергетиков, 62, тел: 34−77−04, + 77757100291 (WhatsApp);
  • Баянаульский район — п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +7 (777−93) 9−35−00, +7 (771−21) 6−82−42, 87184091203;
  • Павлодарский район — ул. Каирбаева 32, тел. +7 (705−15) 2−79−67, 32−20−89;
  • Майский район- с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +7 (747−37) 0−85−18