Жительница Самары превратила хобби в прибыльный бизнес с помощью соцконтракта

Жительница Самары Екатерина Красовская успешно реализовала свой творческий потенциал благодаря социальному контракту. Екатерина занимается изготовлением украшений и предметов интерьера из эпоксидной смолы, и благодаря государственной поддержке смогла превратить своё хобби в прибыльный бизнес.
Для реализации своей идеи Екатерина обратилась в управление социальной защиты, где ей оказали помощь в оформлении необходимых документов для заключения социального контракта. В рамках этой меры поддержки она получила средства, которые направила на аренду помещения и закупку материалов.
Социальный контракт это государственная инициатива, направленная на повышение благосостояния граждан. Эта мера поддержки предоставляется различным категориям граждан, включая многодетные семьи, а также граждан с низкими доходами и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Благодаря государственной поддержке Екатерина смогла не только продолжить своё увлечение, но и обеспечить дополнительный доход для всей семьи. Этот пример демонстрирует, как социальный контракт может стать эффективным инструментом для реализации предпринимательских инициатив.
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