Тренер Виталий Кафанов покинул ФК «Ростов»

ФК «Ростов» покинул тренер Виталий Кафанов. Об этом 20 июня сообщил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц.
— Виталий Витальевич — настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. Желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове», — подчеркнул Арташес Арутюнянц.
Также свое увольнение прокомментировал и сам тренер.
— Принял трудное во всех смыслах для себя решение. Ростов-на-Дону для меня значит очень много и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе, — сказал Виталий Кафанов.
Напомним, Виталий Кафанов — один из самых известных тренеров-вратарей в России. Под руководством специалиста появились такие звезды футбола как Сергей Рыжиков, Сослан Джанаев, Никита Медведев и Сергей Песьяков.
Воспитанник ашхабадской школы футбольного мастерства выступал за сборные Казахстана и Туркмении. Тренировал юношескую сборную России (2000 году), сборную Казахстана (с 2014 по 2015 годы) и игроков «Рубина» (с 2002 по 2013 и с 2017 по 2019 годы).
С 2015 по 2017 год входил в тренерский штаб ФК «Ростов», с 2019 года был назначен на должность старшего тренера. В качестве тренера вратарей провел 79 матчей в еврокубках.
Напомним, ранее защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко перешел в «Динамо».
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