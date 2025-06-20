Автодорогу Северный обход Омска Омской области поможет построить банк

В частности, на дорогах Омской области планируется создать придорожные комплексы, включающие автозаправки, кафе, магазины, мотели, парковки, детские площадки и зоны отдыха. Также достигнута договоренность о начале строительства автодороги Северный обход Омска, которая станет продолжением федеральной трассы М-12 «Восток». В состав строящейся дороги войдут два моста через Иртыш и Омь, пять развязок и 19 путепроводов.