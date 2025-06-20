Вертолет Ка-52 «Аллигатор»: история создания и уникальные особенности

В 80-х годах появился Ка-50, а эксплуатировать боевую машину стали с 1995 года. В вертолете было место лишь для одного пилота: он мог вести огонь только с помощью внешнего целеуказания из другой боевой машины. Поэтому конструкторы задумались о создании «командного» вертолета, который смог бы обеспечивать целеуказание для группы «Черных акул». Это и стало основой для создания Ка-52.