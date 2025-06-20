Вертолет Ка-52 «Аллигатор»: история создания и уникальные особенности

В тексте — главное о вертолете Ка-52 «Аллигатор»: его боевые характеристики, история создания и интересные факты.
Что из себя представляет вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Ка-52 «Аллигатор» — это боевой разведывательно-ударный вертолет. Его разработка началась как продолжение и развитие боевой машины Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» может поражать как воздушные цели, так и наземные: живую силу противника, бронированную и небронированную технику.
История создания вертолета Ка-52
О разработке новейшего боевого вертолета в СССР задумались после осознания недостаточной боевой эффективности Ми-24. США в те годы уже вовсю испытывали новейший AH-64 Apache, поэтому власти приняли решение разработать принципиально новый боевой вертолет.
В 80-х годах появился Ка-50, а эксплуатировать боевую машину стали с 1995 года. В вертолете было место лишь для одного пилота: он мог вести огонь только с помощью внешнего целеуказания из другой боевой машины. Поэтому конструкторы задумались о создании «командного» вертолета, который смог бы обеспечивать целеуказание для группы «Черных акул». Это и стало основой для создания Ка-52.
Со временем «Аллигатор» так сильно превзошел предшественника, что умы инженеров сконцентрировались исключительно на Ка-52. В 2009 году серийное производство вертолетов Ка-50 «Черная акула» прекратили.
Конструкция вертолета Ка-52
Конструкция «Аллигатора» во многом повторяет конструкцию предшественника -— Ка-50. В передней части вертолета находится носовой отсек и двухместная бронированная кабина для экипажа. Шасси, несущая система, силовая установка, а также средняя и хвостовая части фюзеляжа унаследованы Ка-52 от «Черной акулы». Чаще всего корпус вертолета окрашен в темно-зеленый, черный или темно-серый цвета. Носовой отсек отличается по цвету от корпуса.
В бортовое оборудование встроен комплекс многофункционального назначения «Аргумент-2000». Этот комплекс считается базовым для всех боевых машин семейства «Ка». В него входят:
- пилотажно-навигационный комплекс ПНК-37ДМ;
- бортовой комплекс связи БКС-50;
- обзорно-пилотажная система круглосуточного действия ТОЭС-520;
- оборонительный комплекс;
- двухканальная РЛС РН01 «Арбалет-52»;
- другие мелкие системы.
Технические характеристики вертолета Ка-52
Рассмотрим технические характеристики вертолета Ка-52.
|Длина с вращающимися винтами
|16 м
|Высота
|4,9 м
|Размах крыла
|7,3 м
|Максимальная скорость
|310 км/ч
|Практическая дальность
|500 км
|Максимальная высота, которую вертолет может достичь при вертикальном взлете (статический потолок)
|4 км
|Запас топлива в основных баках
|1487 кг
Вооружение вертолета Ка-52 «Аллигатор»
Боевой арсенал «Аллигатора» размещен на узлах подвески под крыльями. Для различных боевых задач могут применяться:
- управляемое ракетное вооружение (легкие ракеты «Игла-В», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-ВУ», многоцелевые дальнобойные противотанковые управляемые ракеты «Гермес-А»);
- неуправляемое вооружение (сбрасываемые бомбы, неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, зажигательные баки).
Модификации вертолета Ка-52
У вертолета Ка-52 есть несколько модификаций.
1. Ка-52К «Катран». Модифицированная версия «Аллигатора» приспособлена для корабельного базирования. Имеет дополнительную антикоррозийную обработку, усиленные шасси. Способен нести более мощное вооружение, чем стандартный Ка-52.
2. Ка-52М. Впервые модификацию «Аллигатора» показали публике в 2023 году. У модели повышена точность стрельбы, установлен новейший радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), улучшена эргономика кабины.
Применение вертолета Ка-52 в боевых действиях
Ка-52 уже прошел «боевое крещение» в условиях реальной боевой обстановки.
1. В 2016 году «Аллигаторы» задействовали во время контртеррористической операции России в Сирии. Впервые вертолет применили против вооруженных групп в районе сирийского города Хомс. Ка-52 вел огонь преимущественно по пешим группам террористов.
2. Ка-52 применяются в наши дни в ходе вооруженного конфликта на Украине. Чаще всего речь идет о модификации Ка-52М. Во время выполнения боевых задач вертолет нередко идет на предельно малой высоте.
Интересные факты о вертолете Ка-52
Собрали самые интересные факты о вертолете Ка-52.
1. В мире есть всего два вертолета с системой катапультирования — это Ка-52 и его предшественник Ка-50. Экипаж может катапультироваться на высоте до 4 км.
2. У Ка-52 отсутствует хвостовой винт. В теории это означает, что «Аллигатор» можно посадить на землю даже в том случае, если у боевой машины потеряна задняя часть корпуса.
3. Боевой вертолет оснащен композитными лопастями. Также есть модификации Ка-52, у которых лопасти оснащены подогревом: это значит, что «Аллигатор» можно использовать в условиях экстремального холода.