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Вертолет Ка-52 «Аллигатор»: история создания и уникальные особенности

С момента первого полета в качестве опытного образца в 1997 году российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» превзошел предшественников и стал по-настоящему легендарной боевой машиной.

Илья Водянов
Автор Новости Mail
Вертолет Ка-52 в небе.
Источник: Reuters

В тексте — главное о вертолете Ка-52 «Аллигатор»: его боевые характеристики, история создания и интересные факты.

Что из себя представляет вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Ка-52 «Аллигатор» — это боевой разведывательно-ударный вертолет. Его разработка началась как продолжение и развитие боевой машины Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» может поражать как воздушные цели, так и наземные: живую силу противника, бронированную и небронированную технику.

История создания вертолета Ка-52

О разработке новейшего боевого вертолета в СССР задумались после осознания недостаточной боевой эффективности Ми-24. США в те годы уже вовсю испытывали новейший AH-64 Apache, поэтому власти приняли решение разработать принципиально новый боевой вертолет.

В 80-х годах появился Ка-50, а эксплуатировать боевую машину стали с 1995 года. В вертолете было место лишь для одного пилота: он мог вести огонь только с помощью внешнего целеуказания из другой боевой машины. Поэтому конструкторы задумались о создании «командного» вертолета, который смог бы обеспечивать целеуказание для группы «Черных акул». Это и стало основой для создания Ка-52.

Со временем «Аллигатор» так сильно превзошел предшественника, что умы инженеров сконцентрировались исключительно на Ка-52. В 2009 году серийное производство вертолетов Ка-50 «Черная акула» прекратили.

Конструкция вертолета Ка-52

Конструкция «Аллигатора» во многом повторяет конструкцию предшественника -— Ка-50. В передней части вертолета находится носовой отсек и двухместная бронированная кабина для экипажа. Шасси, несущая система, силовая установка, а также средняя и хвостовая части фюзеляжа унаследованы Ка-52 от «Черной акулы». Чаще всего корпус вертолета окрашен в темно-зеленый, черный или темно-серый цвета. Носовой отсек отличается по цвету от корпуса.

В бортовое оборудование встроен комплекс многофункционального назначения «Аргумент-2000». Этот комплекс считается базовым для всех боевых машин семейства «Ка». В него входят:

  • пилотажно-навигационный комплекс ПНК-37ДМ;
  • бортовой комплекс связи БКС-50;
  • обзорно-пилотажная система круглосуточного действия ТОЭС-520;
  • оборонительный комплекс;
  • двухканальная РЛС РН01 «Арбалет-52»;
  • другие мелкие системы.

Вертолет Ка-52 идет на посадку.
Ка-52 «Аллигатор» — это боевой разведывательно-ударный вертолет.Источник: © РИА Новости

Технические характеристики вертолета Ка-52

Рассмотрим технические характеристики вертолета Ка-52.

Длина с вращающимися винтами
16 м
Высота
4,9 м
Размах крыла
7,3 м
Максимальная скорость
310 км/ч
Практическая дальность
500 км
Максимальная высота, которую вертолет может достичь при вертикальном взлете (статический потолок)
4 км
Запас топлива в основных баках
1487 кг

Вооружение вертолета Ка-52 «Аллигатор»

Боевой арсенал «Аллигатора» размещен на узлах подвески под крыльями. Для различных боевых задач могут применяться:

  • управляемое ракетное вооружение (легкие ракеты «Игла-В», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-ВУ», многоцелевые дальнобойные противотанковые управляемые ракеты «Гермес-А»);
  • неуправляемое вооружение (сбрасываемые бомбы, неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, зажигательные баки).

Модификации вертолета Ка-52

У вертолета Ка-52 есть несколько модификаций.

1. Ка-52К «Катран». Модифицированная версия «Аллигатора» приспособлена для корабельного базирования. Имеет дополнительную антикоррозийную обработку, усиленные шасси. Способен нести более мощное вооружение, чем стандартный Ка-52.

2. Ка-52М. Впервые модификацию «Аллигатора» показали публике в 2023 году. У модели повышена точность стрельбы, установлен новейший радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), улучшена эргономика кабины.

Применение вертолета Ка-52 в боевых действиях

Ка-52 уже прошел «боевое крещение» в условиях реальной боевой обстановки.

1. В 2016 году «Аллигаторы» задействовали во время контртеррористической операции России в Сирии. Впервые вертолет применили против вооруженных групп в районе сирийского города Хомс. Ка-52 вел огонь преимущественно по пешим группам террористов.

2. Ка-52 применяются в наши дни в ходе вооруженного конфликта на Украине. Чаще всего речь идет о модификации Ка-52М. Во время выполнения боевых задач вертолет нередко идет на предельно малой высоте.

Интересные факты о вертолете Ка-52

Собрали самые интересные факты о вертолете Ка-52.

1. В мире есть всего два вертолета с системой катапультирования — это Ка-52 и его предшественник Ка-50. Экипаж может катапультироваться на высоте до 4 км.

2. У Ка-52 отсутствует хвостовой винт. В теории это означает, что «Аллигатор» можно посадить на землю даже в том случае, если у боевой машины потеряна задняя часть корпуса.

3. Боевой вертолет оснащен композитными лопастями. Также есть модификации Ка-52, у которых лопасти оснащены подогревом: это значит, что «Аллигатор» можно использовать в условиях экстремального холода.