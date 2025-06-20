«Если я покритиковал вас за то, что вы на даче две-три борозденки картошки не высадили, — ну извините». Лукашенко сказал о своем жизненном принципе

— Прежде чем в кого-то камень бросить или покритиковать, перед зеркалом встань и посмотри на себя. Всегда пользуюсь этим принципом. На себя посмотрите. Смотрите в жизни, что вы сделали и что не сделали, что вам предстоит сделать.