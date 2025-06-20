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«Если я покритиковал вас за то, что вы на даче две-три борозденки картошки не высадили, — ну извините». Лукашенко сказал о своем жизненном принципе

Лукашенко сказал о своем жизненном принципе на примере дефицита картошки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня во Дворце Независимости на церемонии награждения лучших выпускников и преподавателей вузов сказал, что по актуальным темам высказывается довольно жестко, передает БелТА.

Один из недавних примеров — дефицит картофеля в магазинах.

«Если я покритиковал вас за то, что вы, имея дачу, две-три борозденки не высадили картошки и у вас нет картошки в марте месяце, ну извините», — отметил Александр Лукашенко.

Президент сказал и о своем жизненном принципе, которым всегда пользуется:

— Прежде чем в кого-то камень бросить или покритиковать, перед зеркалом встань и посмотри на себя. Всегда пользуюсь этим принципом. На себя посмотрите. Смотрите в жизни, что вы сделали и что не сделали, что вам предстоит сделать.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что надо сделать всем белорусам на даче.

А еще президент предупредил о возможном голоде в Беларуси: «Жрать самим будет нечего».

Мы писали, что Александр Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку: «Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем».

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