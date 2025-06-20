Терапевт Чернышова рассказала, от чего можно умереть во время пробежки

— Смерть во время занятий спортом может наступить из-за проблем с сердцем, которые ранее не были выявлены при обследовании. Например, пришел человек к врачу, ему измерили давление, послушали сердце и дали заключение, что у него хорошее здоровье. Если человек молодой, никто даже не задумывается о возможных скрытых патологиях, которые можно было бы выявить при ЭКГ и УЗИ сердца. Бывают даже пороки сердца, которые называют гемодинамически незначимыми. То есть это небольшие отверстия в межжелудочковой перегородке, которые тоже не выявляются даже при медицинском осмотре, но они могут привести к смерти во время бега, — сказала Чернышова.