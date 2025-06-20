Терапевт Чернышова рассказала, от чего можно умереть во время пробежки

В Тольятти умер 34-летний музыкант Александр Демидов, во время вечерней пробежки с отцом и племянником у него внезапно остановилось сердце. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, кому нельзя заниматься кардиотренировками и бегом и как понять, что спортивные нагрузки на организм запрещены.
Причины внезапной смерти во время физической нагрузки.
По словам врача, даже школьники погибают во время занятий физкультурой или во время марафонов. В большинстве случаев всему виной недиагностированная болезнь сердца.
— Смерть во время занятий спортом может наступить из-за проблем с сердцем, которые ранее не были выявлены при обследовании. Например, пришел человек к врачу, ему измерили давление, послушали сердце и дали заключение, что у него хорошее здоровье. Если человек молодой, никто даже не задумывается о возможных скрытых патологиях, которые можно было бы выявить при ЭКГ и УЗИ сердца. Бывают даже пороки сердца, которые называют гемодинамически незначимыми. То есть это небольшие отверстия в межжелудочковой перегородке, которые тоже не выявляются даже при медицинском осмотре, но они могут привести к смерти во время бега, — сказала Чернышова.
Кроме того, как рассказала терапевт, может произойти перегрузка организма и даже элементарное снижение уровня сахара в крови до критических значений — гипогликемия.
— Если человек по каким-то причинам не поел, голодал и вышел на пробежку, а у организма нет ресурса, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, то может наступить такое состояние, которое приводит к тяжелым последствиям. Вплоть до летального исхода, — предупредила Чернышова.
Помимо этого, эксперт добавила, что внезапная смерть во время бега или другой физической активности возможна из-за образования тромба:
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— Например, если у человека есть варикозная болезнь вен и он долго бежит, то в результате ранее образовавшийся тромб может оторваться и вызвать тромбоэмболию легочной артерии.
Как себя обезопасить.
Врач объяснила, что нельзя выходить на пробежку при плохом самочувствии.
— А если вдруг самочувствие ухудшилось, — добавила она, — необходимо сразу прекратить тренировку, сделать небольшую разминку, немного растянуться и перейти на спокойный шаг, остановиться. Не нужно стремиться к рекордам.
Во-вторых, желательно не бегать натощак, во время голодания, строгих диет или после тяжелой болезни, даже простой простуды или гриппа. Пока организм полностью не восстановился, не стоит нагружать его спортом, считает собеседница «ВМ».
По ее мнению, если спортом активно занимаются дети или молодые люди в секциях, то их обязательно должен контролировать спортивный врач.
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— Даже если человек всерьез решил заняться бегом самостоятельно, ничто не помешает ему обратиться к спортивному врачу. Этот специалист задаст вопросы о семейной истории заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, выяснит, какими болезнями пациент страдал в детстве, какой образ жизни он ведет сейчас. И хотя бы однажды необходимо пройти обследование: сделать ЭКГ и УЗИ сердца, чтобы убедиться, что все в порядке. А если обнаружатся проблемы — принять меры для их коррекции, — посоветовала Чернышова.
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