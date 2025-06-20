В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки

ИРКУТСК, 20 июн — РИА Новости. Суд в Братске приговорил бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД к 6,5 годам колонии строгого режима за взятки, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Суд признал 49-летнего сотрудника правоохранительных органов виновным в 65 эпизодах по статье о получении взяток организованной группой и в трех эпизодах по статье о покушении на получение взяток.
По данным регионального СК, с 2019 по 2022 годы начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Братске вместе с сослуживцами и заинтересованными предпринимателями организовал за вознаграждение от 20 до 100 тысяч рублей успешную сдачу экзаменов кандидатам в водители. С использованием микронаушников, сотовых телефонов с видеокамерой ими передавалась информация о содержании экзаменационного задания и ответы.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года, а также специального звания “майор полиции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный взят под стражу в зале суда.
Обвинения в 68 эпизодах взяток на общую сумму два миллиона рублей предъявлены 10 фигурантам. В ходе предварительного расследования пять обвиняемых признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовные дела в отношении других участников, в том числе заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, находятся на рассмотрении в суде.