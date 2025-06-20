В Братске вынесли приговор бывшему сотруднику ГАИ за взятки

По данным регионального СК, с 2019 по 2022 годы начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Братске вместе с сослуживцами и заинтересованными предпринимателями организовал за вознаграждение от 20 до 100 тысяч рублей успешную сдачу экзаменов кандидатам в водители. С использованием микронаушников, сотовых телефонов с видеокамерой ими передавалась информация о содержании экзаменационного задания и ответы.