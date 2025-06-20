Миллион просмотров и «победила публика»: Певец Ионел Истрати и шоумен Эмилиан Крецу забыли обиды — прямо за кулисами молдавского фестиваля

Ионел Истратий стал главным героем одного из самых ярких и трогательных моментов фестиваля «Nascut in Moldova». Его выступление вызвало фурор — более 1 000 000 просмотров в Facebook. Но вечер воскресенья стал символом примирения и нового начала.
В соцсетях артист официально сообщил о примирении с актером и блогером Эмилианом Крецу:
Фото: пресс-служба.
«Глава завершена. Новая история», — сообщил он поклонникам.
Напомним, ранее между артистами были напряжённые отношения, активно обсуждаемые в СМИ и социальных сетях.
«Я поприветствовал его. Мы сделали фото вместе. А потом символически “чокнулись” бокалами: я, мои танцоры и Эмилиян», — поделился Истрати.
Этот жест примирения вызвал бурные аплодисменты среди присутствующих. Свою реакцию озвучил и сам Крецу:
«Талант и любовь к публике объединили нас», — отметил он.
Фото: пресс-служба.
Ему ответил Ионел:
«Кто бы мог подумать, что после дуэли реплик наступит дуэт мира? Победила публика!».
Однако этим вечер не ограничился. Ионел Истрати объявил о начале нового этапа в своей музыкальной карьере, который носит особый эмоциональный характер. Артист работает над клипом, снятым по идее покойного друга и коллеги Аркадия Споялы.
«Я создаю свой первый клип новой главы жизни. Он основан на идее Аркадия, который не успел увидеть, как его мечта воплощается. Но я, вместе с Димой, сделаю всё, чтобы она ожила — именно так, как мы задумывали».
Артист также сообщил, что ему удалось полностью сосредоточиться на творчестве:
Фото: соцсети.
На сцене, за кулисами и в соцсетях Ионел Истрати говорит об одном: музыка, искренность и уважение способны объединять, исцелять и продолжать мечты — даже когда тех, кто их придумал, уже нет рядом.
Фото: пресс-служба.