В Волгоградской области выросло количество стобалльников ЕГЭ

Как сообщили в комитете образования Волгоградской области, выдающиеся результаты на ЕГЭ по физике продемонстрировали 4 выпускника из школ № 2, № 12 и № 30 города Волжского. Все они набрали максимальные 100 баллов.
Стоит отметить, что ранее во время сдачи ЕГЭ по русскому языку, химии, литературе и истории 100 баллов получили 37 школьников. В частности, 17 выпускников — из Волгограда, Волжского, Камышина и Новоаннинского района, из Бочаровской школы, показали высокий уровень владения русским языком. Еще 20 человек из Волгограда, Волжского Котово, Камышина, Еланского и Городищенского районов также продемонстрировали отличные результаты по истории, химии и литературе.
Стоит отметить, что экзаменационная кампания в Волгоградской области проходит в плановом режиме. До 23 июня идут резервные дни основного периода, предусмотренные для школьников, у которых предметы по выбору выпали на один день, а также для тех выпускников, которые по уважительным причинам не сумели принять участие в ЕГЭ в основные даты.
Напомним, основной этап экзаменационной кампании в нынешнем году проходит с 23 мая по 4 июля. Кроме того, для выпускников предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из предметов — 3 и 4 июля. Те, кто не смог сдать обязательные экзамены — по русскому языку и математике, — смогут это сделать в сентябре.