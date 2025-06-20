В Волгоградской области выросло количество стобалльников ЕГЭ

Стоит отметить, что экзаменационная кампания в Волгоградской области проходит в плановом режиме. До 23 июня идут резервные дни основного периода, предусмотренные для школьников, у которых предметы по выбору выпали на один день, а также для тех выпускников, которые по уважительным причинам не сумели принять участие в ЕГЭ в основные даты.