Путин призвал добиться умеренной инфляции в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей на 2025 год переход экономики РФ к сбалансированному росту.
Путин 18−20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
«Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>