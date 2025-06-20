Путин призвал добиться умеренной инфляции в России

«Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.