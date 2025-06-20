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Путин призвал добиться умеренной инфляции в России

Путин призвал добиться умеренной инфляции и низкой безработицы.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей на 2025 год переход экономики РФ к сбалансированному росту.

Путин 18−20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.

«Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>