Увольнение участника СВО: выплаты, льготы и правовые аспекты

Вернувшись к гражданской жизни, бойцы сталкиваются с массой вопросов. Рассказываем об увольнении участника СВО и о том, можно ли досрочно оставить службу по собственному желанию.
Как происходит увольнение участника СВО
Вопросы увольнения регулируются законом № 53-ФЗ. Он действителен в полном объеме, за исключением особенностей президентских указов о мобилизации и продлении контрактов. Рассмотрим подробнее основания, процедуру увольнения и список документов.
Основания для увольнения
Увольнение контрактников из зоны СВО возможно по ряду причин.
1. По состоянию здоровья. Бойца могут уволить по решению военно-врачебной комиссии (ВВК), если приобретенные на СВО увечья или болезни мешают службе. Заключение подкрепляется диагнозом, а увольнение может инициировать получение группы инвалидности.
2. Согласно предельному возрасту. По закону возрастной предел для сержантов и солдат — 50 лет, для офицерского состава — 55—60 лет. Однако закон № 269—ФЗ от 2023 года увеличил предельный возраст контрактников до 65 лет.
3. За невыполнение обязательств и дисциплинарные нарушения. Речь идет о случаях, когда военный отказался выполнять условия по контракту или совершил значительные проступки.
4. По семейным причинам. Для основания увольнения служба должна создавать для членов семьи бойца критическую ситуацию.
Увольнение по собственному желанию
Согласно Указу Президента № 647 от 2022 года, мобилизованные в зону СВО не могут уволиться по собственному желанию.
Кроме того, увольнение без уважительных причин во время СВО практически не применяется, и подписанные таким образом рапорты, вероятнее всего, не удовлетворят. Основания для увольнения важно задокументировать и привести в соответствие с установленными критериями.
Порядок оформления и необходимые документы
Медицинские справки и заключения необходимо собрать заранее для защиты прав. Происходит увольнение в несколько этапов.
1. Командиру подается рапорт с указанием основания и пакетом документов.
2. Командование бойца дает направление на прохождение ВВК и сверяет документы, проверяет основания.
3. Приказ об увольнении будет издан по определенному основанию, затем в личное дело бойца внесут запись.
4. Бойцу оформляют расчет — выплату денежного довольствия, отпускные, пособия и прочее.
5. Выдается справка, военный билет с отметками, оформляется отбытие военнослужащего из части.
Подать рапорт можно:
1. Если сотрудники ВВК установят бойцу категорию годности «В» или «Д».
2. По заболеванию, увечью или ранению, ставшему причиной инвалидности.
3. По достижении возрастного предела службы в соответствии со званием.
4 По семейным причинам — например, при необходимости обеспечить уход тяжело больному члену семьи или детям.
5. По иным основаниям из статьи 51 закона № 53-ФЗ: осуждение, утрата доверия и прочее.
Что положено после увольнения участнику СВО
После увольнения боец СВО вправе рассчитывать на ряд выплат и социальных, финансовых, медицинских и трудовых преференций.
Социальные льготы и меры поддержки
В течение трех месяцев с даты увольнения боец СВО может вернуться в компанию, в которой он числился до ухода на передовую. При обращении в центр занятости ему предоставят работу за 30 дней.
Среди льгот есть также предоставление бесплатного обучения. Кроме того, бойцу положен зачет при исчислении рабочего стажа для расчета пенсии. Важно отметить, что за время участия в СВО, пребывания в рядах добровольческих формирований и прохождения воинской службы этот стаж удваивается.
Всем бойцам СВО сегодня присваивается статус ветерана боевых действий. Последним положены:
- доплата к пенсии;
- возможность обращаться в ведомственные поликлиники;
- частичная компенсация оплаты ЖКУ и капремонта, найма социального жилья;
- предоставление протезов;
- дополнительные 35 дней отпуска без оплаты по гражданским специальностям;
- услуги спортивных и культурных организаций без очереди.
Медицинская помощь и реабилитация
Фонд «Защитники Отечества» оказывает медицинскую помощь уволенным ветеранам СВО. Медицинская поддержка и реабилитация доступны по ОМС. Координаторы фонда помогут с госпитализацией или вызовом бригады на дом.
Бойцы СВО могут рассчитывать на средства реабилитации: протезы, коляски, помощь в оснащении места проживания и прочее. Ветераны могут каждый год проходить реабилитацию, а также санаторное лечение в учреждениях Соцфонда.
Трудоустройство и профессиональная переподготовка
Ветеранам СВО помогают в обучении и трудоустройстве сотрудники центра занятости, также им положено пособие по безработице. Содействие оказывает фонд «Защитники Отечества». Координатор установит потребность в переобучении, учебные заведения подбираются индивидуально.
Преференции действительны и для уволенных. Ветераны СВО вправе поучаствовать в проекте «Время героев». Его цель — подготовить руководящее звено из числа воинов СВО для работы на государственных предприятиях и в органах власти. Инвалиды вправе пройти переподготовку без учета оснований увольнения и срока службы.
Выплаты
После возвращения из зоны СВО боец вправе рассчитывать на ряд компенсаций в зависимости от причины оставления службы.
Единовременное пособие из-за военной травмы
По причине военной травмы военнослужащим назначается единовременная выплата — 3 439 562,92 рубля. Страховщиком выступает АО «СОГАЗ».
Частично документы подготавливает военкомат. От заявителя нужны копия паспорта и свидетельство о заболевании от ВВК с категорией «Д» и причиной (увечье, военная травма или болезнь, приобретенные при исполнении).
Ежемесячная компенсация по военной травме
Выплата будет назначена, если инвалидность стала следствием увечья на службе. Компенсацию вправе получить каждый боец СВО независимо от иных видов выплат. Ее сумма определяется группой инвалидности:
- I группа — 24 076 рублей;
- II группа — 12 038 рублей;
- III группа — 4 815 рублей.
Обращаться с заявлением и пакетом документов следует в службу Соцфонда, либо в МФЦ, или же онлайн — через Госуслуги.
Единовременное пособие при увольнении
Выплата назначается заключившим контракт и мобилизованным. После воинской службы сроком до 20 лет по приказу командира выплатят два оклада содержания.
Отслужившим больше 20 лет положено уже семь окладов. Пособие выплачивает орган, ответственный за денежное обеспечение военных.
Единовременное поощрение при награждении
Положено бойцам, представленным к госнаграде. Сумма выплаты варьируется в зависимости от оклада. При поощрении со стороны правительства положен месячный оклад, от президента РФ — два оклада.
При получении почетного звания, либо знака отличия — три оклада. За медали, Георгиевский Крест, ордена — пять окладов. Выплачивает поощрение госорган, представивший бойца к награде.
Страховые выплаты по инвалидности
Здоровье и жизни военных обязательно страхуются государством. В случае инвалидизации на службе воинам СВО положена компенсация. Инвалидность могут также установить и в период до года с даты увольнения по причине болезни на службе, либо увечья. Размер варьируется в зависимости от группы инвалидности или степени увечья:
- I группа — 2 579 672 рубля;
- II группа — 1 719 781 рубль;
- III группа — 859 890 рублей;
- легкое увечье — 85 989 рублей;
- тяжелое увечье — 343 956 рублей.
Выплату производит компания-страховщик. Степень тяжести травм определяет медэкспертиза. Перечень увечий установлен кабинетом министров.
Ветеранская выплата
Ветеранам СВО положена ежемесячная компенсация согласно закону № 5-ФЗ от 1995 года. На текущий момент сумма выплаты составляет 4 582 рубля.
Если гражданин имеет право на ветеранскую выплату по нескольким законам, ему выплачивается одна на выбор. За назначением нужно обратиться в СФР или МФЦ.
Компенсация неиспользованного отпуска
Если на день увольнения у бойца СВО оставались неиспользованные отпускные дни, ему положена компенсация. Чтобы оформить выплату, нужно написать рапорт. Сумму рассчитает финансовая служба воинской части.
Увольнение с гражданской работы участника СВО
Рабочие места для бойцов СВО сохраняются, трудовые контракты приостанавливают, но не расторгают. Вернуться на гражданскую работу можно в срок в три месяца после увольнения со службы. Ветераны СВО могут брать как ежегодный отпуск, так и отпуск за свой счет сроком до 35 дней.
Гарантии трудового законодательства
Трудовые гарантии для бойцов СВО перечислены в статье 351.7 ТК РФ. Если до приостановки трудового договора сотруднику предоставили определенные гарантии, они должны быть сохранены.
Трудовой кодекс предусматривает сохранение должности и рабочего места на все время службы воина. Вернувшийся боец вправе отгулять свой ежегодный отпуск за шесть месяцев. Если за период службы истек срок трудового договора, у воинов СВО есть приоритет при трудоустройстве на оставленную должность и место работы.
Дополнительные гарантии после возвращения из зоны СВО:
1. Служба занятости предоставляет бойцам работу в приоритетном порядке в государственных организациях. Стоит отметить, что трудоустройство уволенных бойцов СВО субсидировано.
2. Время службы на СВО засчитают в рабочий стаж или стаж на госслужбе в случае трудоустройства в государственные органы.
3. При сокращении штата у бойцов СВО есть преимущество — остаться на работе, если на нее поступили впервые.
Права на восстановление на рабочем месте
Трудовой договор на время участия бойца в СВО приостановлен, но не расторгнут. За ним сохранены рабочее место и должность.
Порядок увольнения по инициативе работодателя
Работодатель не имеет права уволить мобилизованного по статье 83 ТК РФ. Бойцы СВО вправе не выходить на работу сразу после увольнения со службы, на это им дается три месяца. Трудовой договор бойца будет возобновлен с даты его выхода на рабочее место.
Важно предупредить работодателя о возвращении за три дня. Если участник СВО не выйдет на работу за три месяца с даты увольнения со службы, работодатель вправе уволить его согласно пункту 13.1 части 1 статьи 81 ТК РФ.
Ответы на частые вопросы об увольнении участников СВО
Оформление выплат бойцам СВО после увольнения требует внимательности и знания юридических тонкостей. Отметим важные моменты.
Куда обращаться за выплатами?
Выплаты по завершении службы оформляют определенные органы. За единовременными компенсациями нужно обращаться в военкомат или воинскую часть, оттуда документы поступят в АО «СОГАЗ».
В случае увольнения не по военной травме следует обращаться в Минобороны. Для оформления социальных выплат и помощи можно подать заявление в Соцфонд, МФЦ или обратиться за помощью в фонд «Защитники Отечества».
Какие сроки оформления выплат?
Компания «СОГАЗ» оформляет компенсацию за 30 дней. Единовременное поощрение по награждению выплачивают за месяц с даты издания правового акта. В то время как оклад по воинскому званию выплачивается до года с даты увольнения.
Сроки могут отличаться в зависимости от ситуации и вида выплат, уточнить их лучше в военкомате или воинской части. Соцфонд выносит решение о выплатах в течение порядка 5—10 рабочих дней.
Что делать при отказе в выплатах?
Отказ можно обжаловать. Ниже представлен пошаговый план.
1. Получить отказ в письменном виде с указанием оснований.
2 Собрать дополнительные документы и новые доказательства, устранить замечания. Подать заявление повторно.
3. Если придет повторный отказ — подать жалобу в вышестоящий орган: Минобороны, прокуратуру или суд. При необходимости можно подать исковое заявление об оспаривании отказа. Как правило, на обжалование отказа в суде есть три месяца с момента его получения.