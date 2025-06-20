Государство всесторонне помогает семьям военнослужащих получить достойную соцзащиту и обеспечить им финансовую стабильность. Рассказываем, какие выплаты семьям участников СВО предусмотрены законам и какие компенсации можно получить.
Какие выплаты положены семьям участников СВО
В 2025 году правительство предусмотрело ряд выплат и льгот для семей участников спецоперации. Ниже представлены основные виды выплат, направленных на поддержку финансового и социального положения семей.
Ежемесячные социальные выплаты
Размер ежемесячного довольствия зависит от ставки, премий за боевые задачи и прочих надбавок. Семье мобилизованного назначают единое пособие без учета его доходов. На ребенка ежемесячно платят пособие в размере 18 285 рублей.
Важно отметить, что близкие бойца вправе получать выплаты каждый месяц в случае его гибели. Например, ежемесячную компенсацию или выплату Герою России, а также пенсионное содержание по потере кормильца, выплату за статус ветерана и пособие на ребенка.
Единовременная выплата семье участника СВО
Семьям назначают как единовременные, так и ежемесячные выплаты по гибели бойца. Однако на региональном уровне семье может быть оказана единовременная помощь в трудной ситуации и по иным случаям.
Для семей бойцов СВО предусмотрены компенсации на ремонт жилья, пособие при рождении ребенка. Кроме того, беременная жена мобилизованного на сроке от 180 дней тоже может оформить единоразовую выплату.
Социальные и адресные выплаты
Адресные и соцвыплаты часто назначают членам семьи военнослужащего на региональном уровне. Федеральные льготы включают скидку на оплату услуг ЖКХ и кредитные каникулы, а социальные выплаты близким задействованных в СВО солдат освобождены от НДФЛ.
Выплаты семьям погибших участников СВО
Родственникам ушедших из жизни военнослужащих полагаются компенсации, пенсионное обеспечение по потере кормильца и льготы, призванные частично облегчить материальное бремя.
Федеральные выплаты и компенсации
Из единовременных близким умершего на СВО воина положены следующие меры поддержки:
- страховая выплата — 3,4 млн рублей;
- единовременное пособие — 5,1 млн рублей
- президентская выплата — 5 млн рублей;
- посмертное поощрение с учетом орденов и медалей погибшего — пять ежемесячных окладов.
Оставшееся денежное довольствие бойца близким выплачивает Минобороны. делится на всех членов семьи.
Ежемесячная выплата близким Героя России — 98 194 рубля. Назначается семьям погибших Героев и кавалеров ордена Славы.
Региональные выплаты семье погибшего
В субъектах России действуют дополнительные меры поддержки родственников погибших бойцов СВО. Сумму каждый регион устанавливает самостоятельно, выплаты варьируются от 1 млн до 3 млн рублей.
Самые большие компенсации — в Москве и Подмосковье, во Владимирской и Тюменской, Магаданской и Новосибирской областях, в Югре.
Архангельская, Ленинградская и Нижегородская, Брянская и Тульская области, Кубань и Татарстан выплачивают близким воинов по 2 млн рублей. Уточнить сумму можно в местном отделении СФР, либо у сотрудников фонда «Защитники Отечества».
Ежемесячные выплаты вдовам и детям
Жены и дети, а также родители ушедшего из жизни ветерана боевых действий вправе оформить выплату в 2500 рублей и получать ее ежемесячно.
Близким погибших на СВО бойцов также возмещают 60% затрат на платежи за ЖКУ. Рассчитывать на эту компенсацию вправе вдовы до создания новой семьи, а также несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и дети-очники до 23-летия, иждивенцы.
Пенсия по потере кормильца
Сумма этой выплаты равна половине денежного довольствия бойца. Получить ее могут все иждивенцы и нетрудоспособные близкие военнослужащего. Вдова ветерана вправе оформить две пенсии: по потере кормильца и страховую. Семьям добровольцев Соцфонд выплачивает пенсионное обеспечение по потере кормильца.
Особенности выплат семьям контрактников и мобилизованных
По статусу мобилизованные приравнены к подписавшим контракт. Основание — указ Президента № 647 от 2022 года. Для семей мобилизованных также предусмотрены меры поддержки, однако выплаты в этом случае имеют ряд особенностей.
В чем разница и как рассчитываются
Единое пособие семье мобилизованного назначается в упрощенной форме без учета доходов бойца.
Беременная супруга мобилизованного на сроке от 180 дней вправе получить единовременную выплату — 42 тысячи рублей. На ребенка мобилизованного бойца выплачивается ежемесячное пособие — 18 тысяч рублей.
Пенсию по потере кормильца семье мобилизованного и контрактника (не добровольца) выплачивают силовые структуры: Росгвардия, Минобороны, МВД и другие. Основание — закон № 4468−1.
Какие документы нужны
Точный перечень документов для каждой выплаты стоит узнать в Соцфонде. Ниже представлен базовый пакет документов для оформления:
- заявление;
- ксерокопия свидетельства о браке;
- паспорт;
- данные о сроке беременности жены;
- справка о прохождении воинской службы по призыву с указанным сроком;
- свидетельство о рождении ребенка.
Региональные выплаты семьям участников СВО и меры поддержки
Каждый регион по возможности определил социальную помощь семьям бойцов СВО.
Особенности по субъектам РФ
Регионы своими силами определяют порядок помощи семьям участников СВО. Как правило, поддержка подразумевает бесплатные школьные обеды и услуги детсадов, детские путевки и льготный проезд по городу. Однако существуют как единоразовые выплаты, так и ежемесячные стипендии.
Например, в Пермском крае на несовершеннолетнего ребенка бойца СВО единоразово выплачивают 15 тысяч рублей, в Краснодарском крае — 20 тысяч рублей.
Ежемесячная именная стипендия в размере 12 тысяч рублей выплачивается детям-студентам погибших на СВО воинов из Калуги. Единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей может получить семья бойца СВО из Тульской области.
Где получить информацию по региону
Узнать о мерах поддержки и сумме компенсаций в конкретном регионе можно у сотрудников органов соцзащиты или военкомата. Всю необходимую информацию также предоставят в фонде «Защитники Отечества».
Как оформить выплаты семьям участников СВО
Ряд выплат Соцфонд оформляет без заявления — для их получения никуда обращаться не нужно. Проверить установленные выплаты можно в личном кабинете на Госуслугах.
1. Для получения большинства мер социальной поддержки необходимо обратиться в Соцфонд. Это также можно сделать через Госуслуги или через МФЦ.
2. Кроме заявления для оформления выплат нужно собрать и предоставить подтверждающие право на поддержку бумаги. Это могут быть документы о статусе ветерана, о родстве с ним, справки о военной травме и так далее.
4. Обратиться за ежемесячным пособием по гибели можно также в пенсионный орган структуры, где служил умерший, либо в СФР или МФЦ, а также оформить заявление на Госуслугах.
5. Перечень документов разнится в зависимости от конкретного вида поддержки. Скорее всего, точно потребуются паспорт, документы о родстве, на детей и на погибшего. Из военных бумаг — ксерокопия свидетельства о смерти, выписка об исключении из военной части, заключение комиссии об увечье или болезни, рапорт по гибели.
6. Собрав документы и оформив заявление, ожидайте решения. Военкомат принимает решение за десять рабочих дней, Соцфонд — за пять. Уведомление направят за три дня, а средства перечислят за пять рабочих дней. Далее пособие или пенсия поступают на счет с 3 по 25 число ежемесячно.