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В ЮАР крокодил атаковал питона у берега: схватку сняли на видео

В национальном парке Крюгера туристы стали свидетелями редкой сцены: крокодил напал на питона прямо у берега. Видео опубликовали на канале Latest Sightings.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Image by Freepik

Необычную сцену засняли туристы в национальном парке Крюгера в ЮАР. На опубликованных кадрах видно, как крупный крокодил медленно подплывает к берегу, где заметил питона. В один момент рептилия бросается на змея и вцепляется в него.

Питон пытается вырваться, но сил выстоять против массивного пресмыкающегося не хватает. Несмотря на то, что драка рептилий заняла больше минуты, перевес сразу оказался на стороне крокодила. Ближе к концу ролика крокодил начинает поедать свою добычу.

Парк Крюгера — одно из крупнейших природных резерваций Африки. На его территории живут около 12 тысяч слонов, полторы тысячи львов, тысяча леопардов, 2,5 тысячи буйволов и пять тысяч носорогов. Животные не всегда ладят между собой: внутри парка регулярно случаются стычки между хищниками. Например, там же произошел случай, в котором антилопа, спасаясь от гиеновидных собак, попыталась укрыться на спине бегемота. Однако хитрый маневр не помог — стая все равно настигла жертву.