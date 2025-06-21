В ЮАР крокодил атаковал питона у берега: схватку сняли на видео

Парк Крюгера — одно из крупнейших природных резерваций Африки. На его территории живут около 12 тысяч слонов, полторы тысячи львов, тысяча леопардов, 2,5 тысячи буйволов и пять тысяч носорогов. Животные не всегда ладят между собой: внутри парка регулярно случаются стычки между хищниками. Например, там же произошел случай, в котором антилопа, спасаясь от гиеновидных собак, попыталась укрыться на спине бегемота. Однако хитрый маневр не помог — стая все равно настигла жертву.