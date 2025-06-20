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Штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей

В Беларуси предлагают штрафовать за отсутствие овощей в продаже.

Источник: Комсомольская правда

В Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях планируется внести статью «Нарушение требований по поставке и реализации плодоовощной продукции из стабилизационных фондов». Проект изменений опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

В частности, непоставка или недопоставка поставщиком плодоовощной продукции из стабилизационных фондов, а равно и ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период может повлечь наложение штрафа в размере от пяти до двенадцати базовых величин (от 210 до 504 рублей), а на юридическое лицо — от двадцати до двухсот базовых величин (от 840 до 8400 рублей).

Автором законопроекта выступила депутат Марина Ленчевская. Поводом для инициативы послужил дефицит картофеля и некоторой другой продукции весной 2025 года.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своем жизненном принципе на примере дефицита картошки: «Если я покритиковал вас за то, что вы на даче две-три борозденки картошки не высадили, — ну извините».

Мы писали, что Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку.

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