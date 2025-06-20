Штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей

В частности, непоставка или недопоставка поставщиком плодоовощной продукции из стабилизационных фондов, а равно и ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период может повлечь наложение штрафа в размере от пяти до двенадцати базовых величин (от 210 до 504 рублей), а на юридическое лицо — от двадцати до двухсот базовых величин (от 840 до 8400 рублей).