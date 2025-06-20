Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин

«Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», — сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.