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Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Путин

Путин: уровень бедности в России в 2024 году опустился до 7,2%

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», — сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>