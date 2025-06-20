В материале рассмотрим, кто может рассчитывать на льготный автокредит для участников СВО в 2025 году, какие условия предоставляются заемщикам, а также какие документы потребуются для оформления.
Что такое льготный автокредит для участников СВО
Льготный автокредит для участников СВО — это государственная программа поддержки, которая позволяет военнослужащим приобрести автомобиль на более выгодных условиях.
В 2025 году военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на скидку в 20% при покупке автомобиля с ручным управлением (на Дальнем Востоке — в 25%). При этом получившим ранение участникам СВО положена скидка уже в 40%.
Кто может оформить автокредит по льготной программе
Право на автокредит по специальной программе имеют участники СВО (в том числе контрактники) и члены их семей. Помимо военнослужащих оформить автокредит по льготе могут:
- молодые семьи;
- медицинские работники и учителя;
- военные пенсионеры;
- граждане с инвалидностью;
- желающие приобрести электромобиль.
Условия льготного автокредита в 2025 году
Что оформить автокредит на особых условиях в 2025 году, военнослужащие должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь гражданство РФ;
- у них обязательно наличие водительского удостоверения;
- отсутствие действующих автокредитов в текущем и прошлом году;
- подтвержденное участие в СВО;
- справка о родстве (в случае, если кредит оформляют члены семьи военнослужащего).
Важно отметить, что по условиям льготы выбранный для покупки автомобиль должен быть отечественного производства.
Какие автомобили доступны по программе
По программе доступны лишь машины отечественных марок. Это:
- LADA;
- УАЗ;
- ГАЗ;
- «Москвич»;
- ВИС;
- Haval Jolion (тульской сборки);
- некоторые электрокары.
Кроме того, автомобили должны:
- стоить не более 2 млн рублей;
- быть новыми и без пробега;
- быть собранными на территории РФ.
Как взять льготный автокредит участнику СВО: пошаговая инструкция
Чтобы купить автомобиль со скидкой, военнослужащему необходимо выполнить ряд действий.
1. Подготовьте документы
Участнику СВО или члену его семьи понадобятся:
- паспорт РФ;
- водительское удостоверение;
- документ, подтверждающий участие в СВО (справка из воинской части, выписка из приказа, удостоверение ветерана);
- справка о доходах (не всегда обязательна, но некоторые банки могут запросить).
2. Выберите банк
В 2025 году льготное автокредитование поддерживают следующие банки:
- ВТБ;
- Газпромбанк;
- Совкомбанк
При этом некоторые банки предлагают дополнительные льготы: например, отсрочку платежа на время службы. Уточняйте детали заранее.
3. Подайте заявку
Передать набор документов можно через автодиллера, в отделении банка или с помощью Госуслуг.
4. Дождитесь одобрения и купите автомобиль
Банк рассматривает заявку обычно в срок 1—3 дня. Если документы одобрили — вам предложат подписать договор. После появится возможность приобрести желаемое авто.
Главное о льготном автокредите для участников СВО
Собрали важную информацию о льготном автокредитовании, которую стоит усвоить.
1. Льготный автокредит для участников СВО — это государственная программа поддержки, которая позволяет военнослужащим купить авто с хорошей скидкой.
2. Размер скидки по программе — 20% для военнослужащих и их семей и 40% — для участников СВО, получивших ранение. На Дальнем Востоке размер скидки вырастает до 25%.
3. По программе доступны лишь машины отечественных марок и некоторые электрокары. Кроме того, автомобиль не должен стоить дороже 2 млн рублей и обязан быть новым.
4. В 2025 году льготное автокредитование поддерживают ВТБ, Совкомбанк и Газмпромбанк. Уточняйте детали заранее.