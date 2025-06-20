Переносчики бактерий и яиц паразитов: чем опасны гигантские испанские слизни

Москвич выпил воды из родникового источника в Сергиевом Посаде и получил острую кишечную инфекцию. Позднее в роднике нашли колонии испанских слизней. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал «Вечерней Москве», чем опасен этот вид слизней для человека и какие меры предосторожности нужно принять при встрече с ними.