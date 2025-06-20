Переносчики бактерий и яиц паразитов: чем опасны гигантские испанские слизни

Москвич выпил воды из родникового источника в Сергиевом Посаде и получил острую кишечную инфекцию. Позднее в роднике нашли колонии испанских слизней. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал «Вечерней Москве», чем опасен этот вид слизней для человека и какие меры предосторожности нужно принять при встрече с ними.
По словам специалиста, этот вид слизней неопасен для человека, но его представители являются переносчиками различных заболеваний.
Для профилактики биолог порекомендовал соблюдать привычные правила поведения после контакта с любым животным: в частности, следует обязательно помыть руки после соприкосновения с существом.
— Для человека они неопасны: не кусают и не жалят. Но, из-за того что у них липкое тело, они являются механическими переносчиками различных бактерий и яиц паразитов, — рассказал Марьинский.
Главной опасностью, исходящей от испанских слизней, он назвал их способность уничтожать сельскохозяйственные посевы, в том числе на больших пространствах. Дачникам специалист посоветовал убирать слизней руками, предварительно надев перчатки.
Как защитить от вредителей свой дачный участок — в материале «Вечерней Москвы».