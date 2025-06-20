Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переносчики бактерий и яиц паразитов: чем опасны гигантские испанские слизни

Москвич выпил воды из родникового источника в Сергиевом Посаде и получил острую кишечную инфекцию. Позднее в роднике нашли колонии испанских слизней. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал «Вечерней Москве», чем опасен этот вид слизней для человека и какие меры предосторожности нужно принять при встрече с ними.

Москвич выпил воды из родникового источника в Сергиевом Посаде и получил острую кишечную инфекцию. Позднее в роднике нашли колонии испанских слизней. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал «Вечерней Москве», чем опасен этот вид слизней для человека и какие меры предосторожности нужно принять при встрече с ними.

По словам специалиста, этот вид слизней неопасен для человека, но его представители являются переносчиками различных заболеваний.

Для профилактики биолог порекомендовал соблюдать привычные правила поведения после контакта с любым животным: в частности, следует обязательно помыть руки после соприкосновения с существом.

— Для человека они неопасны: не кусают и не жалят. Но, из-за того что у них липкое тело, они являются механическими переносчиками различных бактерий и яиц паразитов, — рассказал Марьинский.

Главной опасностью, исходящей от испанских слизней, он назвал их способность уничтожать сельскохозяйственные посевы, в том числе на больших пространствах. Дачникам специалист посоветовал убирать слизней руками, предварительно надев перчатки.

Как защитить от вредителей свой дачный участок — в материале «Вечерней Москвы».