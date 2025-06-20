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В Иркутской области почти 90% площади земли занимает лесной фонд

2% занимает особо охраняемая природная территория.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Почти 90% территории Иркутской области занимают земли лесного фонда. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Росреестр по региону, это 69 миллионов 325 тысяч гектаров из общей площади в 77 миллионов 485 тысяч.

— Сельскохозяйственные земли, занимающие 3,7% территории, немного превышают по площади земли водного фонда, которые составляют 2,9%, — пояснили специалисты Росреестра.

В Приангарье земли используются для различных целей: около 2% занимают особо охраняемые природные территории, а остальная часть распределена между промышленностью, населенными пунктами и землями запаса.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара.