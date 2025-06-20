В Иркутской области почти 90% площади земли занимает лесной фонд

Почти 90% территории Иркутской области занимают земли лесного фонда. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на Росреестр по региону, это 69 миллионов 325 тысяч гектаров из общей площади в 77 миллионов 485 тысяч.
— Сельскохозяйственные земли, занимающие 3,7% территории, немного превышают по площади земли водного фонда, которые составляют 2,9%, — пояснили специалисты Росреестра.
В Приангарье земли используются для различных целей: около 2% занимают особо охраняемые природные территории, а остальная часть распределена между промышленностью, населенными пунктами и землями запаса.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что за сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара.