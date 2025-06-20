Связь и интернет подключат в отдаленных населенных пунктах Ростовской области

Стратегическое соглашение о развитии цифровой экономики Ростовской области подписали на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главы донского региона.
Один из операторов связи до 2030 года планирует потратить 6 млрд рублей на обновление и усиление транспортной телеком-инфраструктуры, а также цифровых сервисов. Реализация планируемых мер позволит быстрее передавать и обрабатывать информацию. Приоритетом будет подключение отдаленных населенных пунктов.
— Качество жизни зависит не только от ровных дорог, наличия больниц или школ, благоустроенных парков. В современном мире невозможно представить комфорт без надежной связи и Интернета. Соглашение открывает новые возможности для цифровой трансформации Ростовской области, — отметил Юрий Слюсарь.
В 2025 году оператор связи, с которым заключили соглашение, сосредоточится на малых населенных пунктах на севере и востоке области. Запланировано также развитие сети в Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Аксае.
Еще одним ключевым направлением сотрудничества будет формирование безопасной среды. Речь, в том числе, идет о разработке и внедрении системы экомониторинга, необходимой для предотвращения ущерба природным ресурсам и оценки потенциального вреда для населения.
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