Связь и интернет подключат в отдаленных населенных пунктах Ростовской области

Один из операторов связи до 2030 года планирует потратить 6 млрд рублей на обновление и усиление транспортной телеком-инфраструктуры, а также цифровых сервисов. Реализация планируемых мер позволит быстрее передавать и обрабатывать информацию. Приоритетом будет подключение отдаленных населенных пунктов.