В Израиле умер вор Кириби, похитивший из библиотеки в РФ книги на сумму $139 млн

Злоумышленники не оставили следов, дело грозило остаться нераскрытым. Однако собственники квартиры в Купчино случайно обнаружили у своих арендаторов сумки с украденными рукописями. Они сразу сообщили об этом в ФСБ. Сотрудники вышли на Якубовского, который был близок к окружению тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Выяснилось, что юрист должен был переправить манускрипты за границу. Бывший библиотекарь Лебедев рассказал ему, где что хранится и какое окно осталось без сигнализации. Бизнесмен Владимир Файнберг разговаривал с неким заказчиком, чье имя не называется, который должен был купить украденное.