Китай применил водомет против филиппинского судна

Эта конфронтация произошла на следующий день после того, как Китай обвинил Филиппины в «незаконной» деятельности в водах Скарборо. Примечательно, что ранее в этом же районе уже было зафиксировано опасное сближение китайского военного вертолета и филиппинского патрульного самолета.