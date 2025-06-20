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Китай применил водомет против филиппинского судна

Китайская береговая охрана использовала водомет против филиппинского судна у спорного рифа Скарборо.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Береговая охрана Китая в пятницу применила водомет для вытеснения филиппинского судна из района спорного рифа Скарборо, сообщает South China Morning Post.

Риф Скарборо представляет собой цепь рифов и верхушек скал, образующих кольцо окружностью около 40 км. Эта крупнейшая рифовая система в Южно-Китайско море частично погружается под воду во время прилива, когда лишь отдельные скалы возвышаются над уровнем моря, и является давним предметом территориальных споров.

Как заявил официальный представитель береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь, филиппинское судно 3006 «игнорировало неоднократные предупреждения и настойчиво вторгалось» в китайские воды вблизи стратегического рифа. В ответ береговая охрана Китая, после устных предупреждений, применила водометы как меру принуждения, чтобы вынудить «несанкционированное судно» покинуть акваторию. «Действия филиппинской стороны представляют собой серьезное нарушение суверенитета Китая и международного права», — подчеркнул Лю Дэцзюнь, добавив, что ответ Пекина был «профессиональным, законным и обоснованным» согласно законодательству КНР о береговой охране.

Эта конфронтация произошла на следующий день после того, как Китай обвинил Филиппины в «незаконной» деятельности в водах Скарборо. Примечательно, что ранее в этом же районе уже было зафиксировано опасное сближение китайского военного вертолета и филиппинского патрульного самолета.