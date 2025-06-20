Китай применил водомет против филиппинского судна

Береговая охрана Китая в пятницу применила водомет для вытеснения филиппинского судна из района спорного рифа Скарборо, сообщает South China Morning Post.
Риф Скарборо представляет собой цепь рифов и верхушек скал, образующих кольцо окружностью около 40 км. Эта крупнейшая рифовая система в Южно-Китайско море частично погружается под воду во время прилива, когда лишь отдельные скалы возвышаются над уровнем моря, и является давним предметом территориальных споров.
Как заявил официальный представитель береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь, филиппинское судно 3006 «игнорировало неоднократные предупреждения и настойчиво вторгалось» в китайские воды вблизи стратегического рифа. В ответ береговая охрана Китая, после устных предупреждений, применила водометы как меру принуждения, чтобы вынудить «несанкционированное судно» покинуть акваторию. «Действия филиппинской стороны представляют собой серьезное нарушение суверенитета Китая и международного права», — подчеркнул Лю Дэцзюнь, добавив, что ответ Пекина был «профессиональным, законным и обоснованным» согласно законодательству КНР о береговой охране.
Эта конфронтация произошла на следующий день после того, как Китай обвинил Филиппины в «незаконной» деятельности в водах Скарборо. Примечательно, что ранее в этом же районе уже было зафиксировано опасное сближение китайского военного вертолета и филиппинского патрульного самолета.