Просил о помощи: волонтер спасла кошку с котенком от жары

Наталья Жидкова из красноярского приюта для кошек «Золотое сердце» помогла кошке и котенку, которые могли погибнуть от сильной жары на мусорке. Об этом пишет Добро. Медиа.
Жидкова рассказала, что после полудня она пошла выбросить мусор, который накопился в котокафе при приюте. Недалеко от помойки девушка заметила кошку, которая «распласталась на подстилке» и бегающего по ней котенка, который громко мяукал, будто пытался позвать на помощь.
По словам Жидковой, когда кошка услышала ее шаги, она смогла только открыть глаза, но у нее не было сил пошевелиться. «Сколько провела там, на жаре, и сколько с ней было котят изначально, теперь уже не узнаем», — рассказала волонтер.
В приюте ветеринары осмотрели кошку. У нее была высокая температура — более 40 градусов. При проверке здоровья котенка выяснилось, что ему около недели, и он не сможет выжить без мамы.
Хвостатых забрала к себе домой волонтер, однако через несколько дней Марысю (так зовут кошку) вернули в клинику, так как ей стало хуже. У нее проблемы с кишечником и воспаление. Пока состояние остается тяжелым, а когда маму разлучили с котенком, она и вовсе перестала есть.
По словам Жидковой, возможно, дело еще и в предательстве. Она рассказала, что подстилка для Марыси и сама кошка были чистыми. Возможно, хозяева не могли или не хотели лечить животное, поэтому решили выкинуть его с котенком на улицу.
Малыш же остался без мамы. Но в приюте нашлась кошка, которую недавно спасли вместе с новорожденными котятами. Она приняла хвостатого, как родного.
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