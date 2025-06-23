Просил о помощи: волонтер спасла кошку с котенком от жары

Хвостатых забрала к себе домой волонтер, однако через несколько дней Марысю (так зовут кошку) вернули в клинику, так как ей стало хуже. У нее проблемы с кишечником и воспаление. Пока состояние остается тяжелым, а когда маму разлучили с котенком, она и вовсе перестала есть.