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Просил о помощи: волонтер спасла кошку с котенком от жары

Волонтер из Красноярска случайно спасла жизнь кошке с котенком. По словам девушки, если бы она не вышла на улицу, животные бы погибли.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: сообщество VK «Приют для кошек „Золотое сердце“»

Наталья Жидкова из красноярского приюта для кошек «Золотое сердце» помогла кошке и котенку, которые могли погибнуть от сильной жары на мусорке. Об этом пишет Добро. Медиа.

Жидкова рассказала, что после полудня она пошла выбросить мусор, который накопился в котокафе при приюте. Недалеко от помойки девушка заметила кошку, которая «распласталась на подстилке» и бегающего по ней котенка, который громко мяукал, будто пытался позвать на помощь.

По словам Жидковой, когда кошка услышала ее шаги, она смогла только открыть глаза, но у нее не было сил пошевелиться. «Сколько провела там, на жаре, и сколько с ней было котят изначально, теперь уже не узнаем», — рассказала волонтер.

В приюте ветеринары осмотрели кошку. У нее была высокая температура — более 40 градусов. При проверке здоровья котенка выяснилось, что ему около недели, и он не сможет выжить без мамы.

Хвостатых забрала к себе домой волонтер, однако через несколько дней Марысю (так зовут кошку) вернули в клинику, так как ей стало хуже. У нее проблемы с кишечником и воспаление. Пока состояние остается тяжелым, а когда маму разлучили с котенком, она и вовсе перестала есть.

По словам Жидковой, возможно, дело еще и в предательстве. Она рассказала, что подстилка для Марыси и сама кошка были чистыми. Возможно, хозяева не могли или не хотели лечить животное, поэтому решили выкинуть его с котенком на улицу.

Малыш же остался без мамы. Но в приюте нашлась кошка, которую недавно спасли вместе с новорожденными котятами. Она приняла хвостатого, как родного.

Ранее в США котенка вытащили из трубы при помощи мяуканья.