В России разработали ИИ для имитации интуиции

В основе модели — алгоритм Learning to Rank (LTR), широко применяемый в системах рекомендаций и поисковых движках. В отличие от классического подхода, где ИИ работает с формализованными данными, новая система способна принимать решения, основанные на накопленном опыте. То есть точно так же, как поступает специалист, полагающийся на свою «чуйку».