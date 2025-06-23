В России разработали ИИ для имитации интуиции

Российские ученые из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН создали нейросеть, которая впервые в истории может имитировать то, что раньше считалось прерогативой исключительно человека — профессиональную интуицию. Разработка позволит по-новому подойти к созданию новых химических соединений, отметили в пресс-службе Минобрнауки для издания RT.
Проект получил название «Цифровая химия» и, как подчеркнула команда, может повлиять на множество направлений — от разработки лекарств до создания новых материалов.
В основе модели — алгоритм Learning to Rank (LTR), широко применяемый в системах рекомендаций и поисковых движках. В отличие от классического подхода, где ИИ работает с формализованными данными, новая система способна принимать решения, основанные на накопленном опыте. То есть точно так же, как поступает специалист, полагающийся на свою «чуйку».
Особый интерес вызвал вопрос молекулярной сложности — параметра, который невозможно выразить универсальной формулой. В реальной практике химики оценивают такие соединения субъективно, опираясь на собственные представления и опыт. Чтобы передать нейросети этот опыт, исследователи привлекли 50 профессионалов, которые сравнили между собой 300 тысяч молекул и сформировали 200 тысяч парных сравнений.
На этом массиве данных нейросеть училась различать сложные и простые структуры, не по заданному критерию, а по принципу, что бы выбрал человек. Так система научилась мыслить приближенно к тому, как рассуждает опытный химик.
Разработчики подчеркивают, что модель не занимается простой классификацией соединений. Она «принимает решения», подражая логике и выбору живого эксперта. Такой ИИ способен выполнять задачи точнее и быстрее, чем традиционные алгоритмы, и, по сути, обладает «цифровой интуицией».
Как отметил заместитель директора института и член-корреспондент РАН Евгений Третьяков, эта разработка открывает возможности для ускорения инновационных процессов в химической промышленности. По его словам, речь идет о технологии с высокой практической ценностью.