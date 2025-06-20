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Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет

Путин: количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 млн до 10,5 млн.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Количество бедных в России с 2000 года сократилось с 42,3 миллиона до 10,5 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>