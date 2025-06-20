Путин рассказал, насколько сократилось число бедных в России за 25 лет

«В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллионов человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 миллионов человек, это 10,5 миллиона человек», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.