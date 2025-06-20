Ассоциация ветеранов СВО: история и структура помогающей военнослужащим организации

Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создали по инициативе самих участников СВО при поддержке крупнейших ветеранских объединений России. В числе организаций, которые приняли участие в её формировании — «Российский союз ветеранов», «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «ВоИн», «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», «Российская Ассоциация Героев» и «Союз десантников России».