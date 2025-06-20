Ассоциация ветеранов СВО: история и структура помогающей военнослужащим организации

В материале — ключевые проекты и инициативы, которые реализует Ассоциация ветеранов СВО. Рассмотрим, как организация взаимодействует с обществом, какие мероприятия проводит и какую роль играет в сохранении исторической памяти.
Что такое Ассоциация ветеранов СВО
Ассоциация ветеранов СВО — это общественная организация, объединяющая участников специальной военной операции. В числе ее целей — правовая, социальная и психологическая поддержка ветеранов, а также патриотическое воспитание молодежи, сохранение боевого братства и реализация общественно значимых проектов.
Движение может взаимодействовать с государственными структурами, вести просветительскую деятельность и оказывать помощь семьям погибших. У Ассоциации ветеранов СВО есть официальный сайт, на котором можно задать ворос и уточнить информацию.
История создания организации
Ассоциацию ветеранов специальной военной операции создали по инициативе самих участников СВО при поддержке крупнейших ветеранских объединений России. В числе организаций, которые приняли участие в её формировании — «Российский союз ветеранов», «БОЕВОЕ БРАТСТВО», «ВоИн», «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», «Российская Ассоциация Героев» и «Союз десантников России».
Чем занимается Ассоциация ветеранов СВО
Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы делать жизнь ветеранов СВО проще. Для этого она:
- защищает права и интересы ветеранов СВО;
- объединяет ветеранов и общественные объединения;
- помогает участникам СВО включаться в общественную жизнь;
- поддерживает патриотическое воспитание в обществе;
- оказывает содействие по трудоустройству;
- помогает военнослужащим с детьми, их переводом на бюджет и организацией отдыха в лагерях.
Структура Ассоциации ветеранов СВО
Объединением управляет Координационный совет — постоянно действующий коллегиальный орган, отвечающий за принятие ключевых решений и координацию деятельности. В него входят, например:
- Алексей Кондратьев, сенатор РФ от Курской области;
- Франц Клинцевич, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций;
- Алексей Наумец; член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Кроме того, ассоциация объединяет региональные отделения, которые занимаются поддержкой ветеранов на местах. В структуру объединения также входят рабочие группы и комиссии, задача которых — решение социальных, правовых и организационных вопросов.
Как стать членом Ассоциации ветеранов СВО и получить удостоверение
Чтобы стать членом ассоциации, необходимо:
1. Найти отделение объединения в вашем регионе с помощью специальной карты и связаться с местным руководителем.
2. Заполнить заявление по образцу и пообщаться с другими членами ассоциации.
3. Получить удостоверение.
Главное об Ассоциации ветеранов СВО
Собрали основную информацию об объединении, цель которого — улучшить качество жизни участников СВО.
1. Ассоциация ветеранов СВО — это общественная организация, объединяющая участников специальной военной операции. Ее филиалы представлены во всех регионах РФ.
2. Задача ассоциации — всесторонне помогать ветеранам СВО, защищать их права и оказывать поддержку в разных сферах жизни.
3. Объединением управляет Координационный совет, в состав которого входят видные военнослужащие и политики с соответствующим опытом.
4. Чтобы стать членом ассоциации, необходимо обратиться в региональное отделение объединения.