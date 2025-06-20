Тольяттинский «Акрон» определился с соперниками на летних сборах в Москве

«Красно-черные» сыграют с командами из Первой, Второй и Молодежной лиг. Первая встреча состоится 23 июня.
Напомним, летний сборы пройдут 27 футболистов волжан. Тренировки стартовали 17-го числа. К ним планировали подключить воспитанников «Академии Коноплева»: вратаря Владислава Постригана и нападающего Дмитрия Теряева. Плюс полузащитника дубля Никиту Шершова.
Первый матч состоится в понедельник. Подопечные Заура Тедеева встретятся со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуева. 30 июня сыграют с молодежкой столичного ФК «Строгино», 7 июля с тульским «Арсеналом» и 11-го со «СКА-Хабаровск» (12+).
Недавно рассказывали, что голкипер «Факела» Виталий Гудиев может перейти в тольяттинский «Акрон».
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