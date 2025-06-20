Энергетики «Т Плюс» выполнили четверть всех работ по гидравлическим испытаниям теплосетей в Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершил 25% гидравлических испытаний теплосетей — проверки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность — в городе Перми. Профилактика проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок.
Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут проверку 2056 км теплосетей. На следующей неделе гидравлические испытания начинаются в микрорайонах Висим, Кислотные дачи, Лёвшино. Продолжаются «опрессовки» в микрорайонах Закамск, Городские горки, Балатово. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342)259−39−98 и на специализированный портал.
«В ходе гидравлических испытаний поиск места каждого повреждения требует большого количества времени, так как в городской черте преобладает подземная прокладка теплосетей, и для доступа к таким коммуникациям требуется проведение диагностики с последующими земляными работами. Поэтому сроки ремонтов могут корректироваться», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
Гидравлические испытания 23.06.2025−27.06.2025.
ул. Кировоградская, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 65а, 67, 69, 71, 71/1, 75;
ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100 В, 102, 104, 104а;
ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
ул. Астраханская, 4, 6, 8;
ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58;
ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20;
ул. Оборонщиков, 3, 4, 5, 7, 8;
ул. И. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Л. Липатова, 3.
Гидравлические испытания 23.06.2025−07.07.2025.
ул. Сибирская, 58, 65, 65а;
ул. 25-го Октября, 72, 89;
ул. 1-я Красноармейская, 3, 4, 5, 6, 21, 40, 44а, 46;
ул. М. Горького, 83, 86;
ул. Н. Островского, 75;
ул. Газеты «Звезда», 56, 58;
ул. Коломенская, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59;
ул. 2-я Пограничная, 11;
ул. А. Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19б, 19и, 20, 22, 25, 27, 94, 96;
ул. Генерала Доватора, 30, 30а, 36, 38, 40, 42;
ул. Колвинская, 10, 18, 20, 22, 23, 26;
ул. Можайская, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24;
ул. Молдавская, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, ⅘, 6а, 6б, 6 В, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;
ул. Ракитная, 11, 13, 16, 17;
ул. Ольховская, 2, 4, 6, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 38;
переулок Талицкий, 4, 6;
ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;
ул. Фосфоритная, 5, 7, 8, 12;
ул. Генерала Черняховского, 14, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11;
ул. Академика Веденеева, 100;
ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;
ул. Памирская, 28, 32а;
ул. Социалистическая, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 20, 24, 24а, 26, 28;
ул. Адмирала Старикова, 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17;
ул. Томская, 30, 32, 34, 41;
ул. Кавказская, 24а, 24б, 26;
ул. КИМ, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 41, 44, 46;
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ул. Хрустальная, 13, 13а, 15, 17;
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ул. С. Грачева, 10, 12, 12а, 12д, 12з, 12к, 12с, 19, 25;
ул. В. Лифанова, 41;
ул. Ивановская, 13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 32а;
ул. И. Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7;
ул. Свободы, 13, 15, 15б, 21, 21а;
ул. Борчаниновская, 28;
ул. Восстания, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 71;
ул. И. Зенкова, 4, 4а, 6, 8;
ул. Красногвардейская, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 42;
ул. Г. Лузенина, 12;
ул. Республиканская, 12, 58.
Гидравлические испытания 24.06.2025−08.07.2025.
ул. Промышленная, 110, 11, 113.
Гидравлические испытания 25.06.2025−09.07.2025.
ул. Рабочая, 1, 3, 3а, 3б, 5;
ул. Академика Вавилова, 4;
шоссе Космонавтов, 108, 110, 112, 113а, 114;
ул. Стахановская, 31, 45, 45б, 49, 49а, 51, 51а, 53, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б;
ул. Снайперов, 1, 1а, 3, 8;
ул. Мира, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16;
ул. П. Чайковского, 6а, 7, 8, 8а, 10, 11, 17, 17а, 27;
ул. Советской армии, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 27б, 27 В, 27 г, 29;
ул. Н. Баумана, 1, 3, 5, 5б, 9, 9а;
ул. Кавалерийская, 15, 17.
Гидравлические испытания 27.06.2025−11.07.2025.
ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132;
шоссе Космонавтов, 160, 162, 164б, 164 В, 166, 166а, 166б, 166 В, 166 г, 194, 194а, 201, 203, 203а, 205, 207, 209.