Памятник Жириновскому установят в Петербурге

Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким объявлено о планах установки монументов Владимиру Жириновскому в Петербурге и Севастополе. Сообщение он озвучил в рамках ПМЭФ-2025.
В Севастополе памятник Владимиру Вольфовичу откроется осенью, он уже практически готов. Планируется открытие аналогичных мемориалов и в иных регионах. Очень вероятно, что бюст появится и в Северной столице.
Спасибо губернатору Александру Дмитриевичу Беглову и его команде за толерантность. Ну, а Владимир Вольфович действительно очень и очень много сделал для сегодняшней и будущей России.
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