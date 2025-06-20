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В башкирской деревне 20-летнего парня раздавил трактор, которым он же и управлял

В Башкирии 20-летнего парня раздавило трактором.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 20 июня, в деревне Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии произошло смертельное ДТП с участием трактора. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, трактора «Белорус» с прицепом, которым управлял 20-летний парень, съехал в левый кювет. В момент аварии молодой человек попытался выпрыгнуть из кабины, но опрокинувшийся трактор придавил его. От полученных травм водитель скончался на месте до прибытия медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

— Подробности уточняются, — сообщает дорожная полиция.

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