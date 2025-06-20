Первый мультистобалльник ЕГЭ определился в Прикамье

В Прикамье стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и физике. По итогам семи экзаменов выявлен первый мультистобалльник — то есть выпускник, который получил на ЕГЭ высший балл сразу по нескольким предметам.
Двести баллов за два экзамена получил выпускник лицея «ВЕКТОРиЯ» Арсений Чайников из Лысьвы, рассказали в краевом минобре. Лицеист сдал на максимальный балл русский язык и физику, по профильной математике он получил 90 баллов. Свое будущее Арсений Чайников хочет связать с физикой.
Физику на 100 баллов также написали еще шесть выпускников из Перми, Чусового и Чайковского. 81 и более баллов по этому предмету набрали почти 190 человек.
По обществознанию максимальный балл получили два человека — выпускницы Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики и гимназии № 17. На 81 балл и более ЕГЭ по обществознанию написали около 250 человек.
Сейчас в Пермском крае 100 баллов по одному из предметов имеют 52 школьника.