Платный автомобильный тоннель планируют построить в Ростове-на-Дону

Власти Ростовской области договорились с «Дорожно-инвестиционной компанией» о реализации транспортных инфраструктурных проектов на общую сумму около 34 млрд рублей. Соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме, сообщает донское «Агентство инвестиционного развития».
В частности, речь идет о создании платной четырехполосной магистрали для связи центра Ростова-на-Дону с северной и северо-восточной частью города. Протяженность дороги должна составлять примерно 2,5 км, ее плановая пропускная способность — 60 тысяч машин в сутки. Сейчас ведутся предпроектные работы.
— Компания готова рассматривать и другие транспортные проекты с инвестициями от 10 млрд рублей, — прокомментировал генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.
Добавим, «Дорожно-инвестиционная компания» — один из ведущих игроков в сфере транспортного строительства. Сегодня организация занимается комплексным обустройством и содержанием на платной основе 228-километрового участка трассы M-4 «Дон», от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.
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