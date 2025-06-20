Платный автомобильный тоннель планируют построить в Ростове-на-Дону

В частности, речь идет о создании платной четырехполосной магистрали для связи центра Ростова-на-Дону с северной и северо-восточной частью города. Протяженность дороги должна составлять примерно 2,5 км, ее плановая пропускная способность — 60 тысяч машин в сутки. Сейчас ведутся предпроектные работы.