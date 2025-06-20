Хор капеллы Санкт-Петербурга даст концерт в Самарской филармонии 24 июня

24 июня на сцене Самарской филармонии выступит (12+) Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга — старейшего музыкального коллектива России. Концерт пройдет в рамках федеральной программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
В программе прозвучат американские спиричуэлс и русские народные песни. Спиричуэлс — эмоциональные духовные песни афроамериканцев XVIII века — прозвучат в академическом исполнении одного из лучших хоров страны. Наряду с ними публику услышит русские народные песни в аутентичной манере, подчеркивающей богатство отечественной музыкальной традиции.
Художественный руководитель коллектива — народный артист СССР Владислав Чернушенко. Дирижёром выступит Николай Курбатов.
Начало концерта в 19:00. Вход — по билетам. Адрес: ул. Фрунзе, 141.
Ранее мы писали, что 21 и 22 июня в Самарской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.
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