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Хор капеллы Санкт-Петербурга даст концерт в Самарской филармонии 24 июня

Какой сегодня день по народному календарю23 июня в народном календаре отмечается Тимофеев день — в честь святого Тимофея Прусского.

24 июня на сцене Самарской филармонии выступит (12+) Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга — старейшего музыкального коллектива России. Концерт пройдет в рамках федеральной программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

В программе прозвучат американские спиричуэлс и русские народные песни. Спиричуэлс — эмоциональные духовные песни афроамериканцев XVIII века — прозвучат в академическом исполнении одного из лучших хоров страны. Наряду с ними публику услышит русские народные песни в аутентичной манере, подчеркивающей богатство отечественной музыкальной традиции.

Художественный руководитель коллектива — народный артист СССР Владислав Чернушенко. Дирижёром выступит Николай Курбатов.

Начало концерта в 19:00. Вход — по билетам. Адрес: ул. Фрунзе, 141.

Ранее мы писали, что 21 и 22 июня в Самарской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!