Хор капеллы Санкт-Петербурга даст концерт в Самарской филармонии 24 июня

В программе прозвучат американские спиричуэлс и русские народные песни. Спиричуэлс — эмоциональные духовные песни афроамериканцев XVIII века — прозвучат в академическом исполнении одного из лучших хоров страны. Наряду с ними публику услышит русские народные песни в аутентичной манере, подчеркивающей богатство отечественной музыкальной традиции.