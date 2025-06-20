В МГУ создали метод получения электродов для систем «мозг-компьютер» с помощью лазера

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова создали новую технологию производства электродов для интерфейсов «мозг-компьютер», которая вместо литографии предполагает использование лазерной обработки. Новый подход позволит ускорить развитие таких систем, а также усовершенствовать нейропротезы, сообщила пресс-служба вуза.
Тонкопленочные электроды представляют собой перспективный подход к разработке безопасных и стабильных нейроинтерфейсов. Авторы представили метод их изготовления, позволяющий дешевле и быстрее создавать прототипы таких электродов.
«Ученые из трех подразделений МГУ — Института искусственного интеллекта, физического факультета и Института физико-химической биологии им. Белозерского — предложили революционный подход, который позволит ускорить развитие интерфейсов “мозг-компьютер” (BCI), нейропротезов и исследований нервной системы. Вместо традиционной литографии они применили лазерную обработку для создания тонкопленочных электродов с проводящим слоем из тантала и платины», — говорится в сообщении.
Технология была апробирована в проекте «Пифия», в рамках которого ученые впервые подключили к ИИ мозг крысы.
«Эксперимент показал минимальное повреждение тканей после шести месяцев имплантации. Было обнаружено, что электроды безопасны для окружающих тканей даже при их долгосрочном применении. Результаты работы лаборатории — серьезный шаг на пути интеграции искусственного интеллекта и мозга человека с помощью имплантируемых нейроинтерфейсов», — уточнили в университете.
Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Electronic Materials.