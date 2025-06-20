В МГУ создали метод получения электродов для систем «мозг-компьютер» с помощью лазера

«Ученые из трех подразделений МГУ — Института искусственного интеллекта, физического факультета и Института физико-химической биологии им. Белозерского — предложили революционный подход, который позволит ускорить развитие интерфейсов “мозг-компьютер” (BCI), нейропротезов и исследований нервной системы. Вместо традиционной литографии они применили лазерную обработку для создания тонкопленочных электродов с проводящим слоем из тантала и платины», — говорится в сообщении.