В Молдове ветер второй день сбивает с ног и сносит крыши: Синоптики опять бьют тревогу

В Молдове продлили метеопредупреждение из-за сильного ветра.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы сообщает о продлении действия «желтого уровня» метеоопасности в связи с сильным ветром.
21 июня, с 10:00 до 20:00, по всей территории страны ожидаются порывы ветра скоростью 15−20 м/с.
Синоптики призывают граждан соблюдать осторожность: избегать парковки автомобилей под деревьями и шаткими конструкциями, ограничить передвижение по открытым пространствам и быть внимательными при использовании временных построек, рекламных щитов и иных объектов, подверженных воздействию ветра.
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