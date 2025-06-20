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В Молдове ветер второй день сбивает с ног и сносит крыши: Синоптики опять бьют тревогу

Предупреждение синоптиков будет действовать 21 июня — с 10:00 до 20:00.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове продлили метеопредупреждение из-за сильного ветра.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы сообщает о продлении действия «желтого уровня» метеоопасности в связи с сильным ветром.

21 июня, с 10:00 до 20:00, по всей территории страны ожидаются порывы ветра скоростью 15−20 м/с.

Синоптики призывают граждан соблюдать осторожность: избегать парковки автомобилей под деревьями и шаткими конструкциями, ограничить передвижение по открытым пространствам и быть внимательными при использовании временных построек, рекламных щитов и иных объектов, подверженных воздействию ветра.

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