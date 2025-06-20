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Путин пообещал стимулировать создание новых рабочих мест

Путин пообещал стимулировать создание рабочих мест с высокой производительностью.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия будет стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы намерены и дальше через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу. Для этого будем стимулировать создание более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а главное — в интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство», — сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>