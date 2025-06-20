Иран нанес ракетный удар по израильской Хайфе. Видео

Израильские СМИ сообщают о массированном ракетном обстреле: около 20 баллистических ракет, запущенных с территории Ирана, были направлены на Израиль. Одна из ракет упала в Хайфе, третьем по величине городе страны. Вероятной целью удара был расположенный здесь стратегический порт.
Как сообщил муниципалитет Хайфы, в связи с падением ракеты на территории города, на место происшествия оперативно направлены усиленные экстренные службы. Мэр Хайфы Йона Яхав и генеральный директор мэрии Гади Маргалит также выехали к месту падения. Сотрудники городского управления по эксплуатации уже оградили зону и готовят ее к восстановительным работам
По данным сайта HAIFARU, всего в больницу РАМБАМ было доставлено 12 человек. Двое из них находились в тяжёлом состоянии, включая 16-летнего подростка с осколочными ранениями. Еще двое поступили в состоянии средней тяжести, а остальные восемь получили легкие травмы.