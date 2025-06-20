Иран нанес ракетный удар по израильской Хайфе. Видео

Израильские СМИ сообщают, что около 20 баллистических ракет было выпущено Ираном по территории страны. Одна из них упала в Хайфе. По данным HAIFARU, в больницу доставили 12 человек, включая 16-летнего подростка в тяжёлом состоянии. Мэр города и спасательные службы уже на месте происшествия.