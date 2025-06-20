20 выпускников из Нижнего Новгорода набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

В Нижнем Новгороде 20 одиннадцатиклассников набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
9 человек получили 100 баллов по литературе. Еще 16 выпускников смогли достичь высшего балла по химии. Также 5 школьников заработали 100 баллов по истории.
Одна из нижегородских одиннадцатиклассниц Яна Евсина получила 200 баллов за два предмета — русский язык и литература.
— Ребята, вы — молодцы! Собрались, вложили все силы, знания, проявили целеустремленность и добились своего! Ваши высокие результаты стали возможны также благодаря работе и поддержке педагогов и родителей, которым отдельное спасибо! — похвалил выпускников Юрий Шалабаев.
В департаменте образования отметили, что в этом году средние баллы ЕГЭ по литературе, химии и русскому языку значительно превысили показатели прошлого года.
На данный момент основной этап сдачи экзаменов завершен, и идет резервный период. После получения последних результатов выпускники смогут подать документы в выбранные университеты.