Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 выпускников из Нижнего Новгорода набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Максимальный балл по различным предметам удалось набрать 50 школьникам.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде 20 одиннадцатиклассников набрали максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

9 человек получили 100 баллов по литературе. Еще 16 выпускников смогли достичь высшего балла по химии. Также 5 школьников заработали 100 баллов по истории.

Одна из нижегородских одиннадцатиклассниц Яна Евсина получила 200 баллов за два предмета — русский язык и литература.

— Ребята, вы — молодцы! Собрались, вложили все силы, знания, проявили целеустремленность и добились своего! Ваши высокие результаты стали возможны также благодаря работе и поддержке педагогов и родителей, которым отдельное спасибо! — похвалил выпускников Юрий Шалабаев.

В департаменте образования отметили, что в этом году средние баллы ЕГЭ по литературе, химии и русскому языку значительно превысили показатели прошлого года.

На данный момент основной этап сдачи экзаменов завершен, и идет резервный период. После получения последних результатов выпускники смогут подать документы в выбранные университеты.