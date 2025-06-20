20 выпускников из Нижнего Новгорода набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

— Ребята, вы — молодцы! Собрались, вложили все силы, знания, проявили целеустремленность и добились своего! Ваши высокие результаты стали возможны также благодаря работе и поддержке педагогов и родителей, которым отдельное спасибо! — похвалил выпускников Юрий Шалабаев.