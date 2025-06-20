Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля

«Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.