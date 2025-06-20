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Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля

Путин заявил, что использование цифрового рубля необходимо сделать массовым.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля.

«Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>