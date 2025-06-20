В Иркутске выпускник набрал 300 баллов по предметам на ЕГЭ

Выпускник из Иркутска Александр Сазонов набрал 300 баллов по предметам на едином государственном экзамене. Ученик на максимум сдал русский язык, химию и биологию, а также получил «пятерку» по базовой математике. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, юноша окончит школу с аттестатом особого образца, золотой медалью и региональной медалью.
— Александр Сазонов — гордость нашего города. Его выдающиеся достижения в учебе — это результат упорного труда, и показатель высокого уровня образования в Иркутске, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.
Парень учился в медицинском классе, там он изучал химию и биологию. Также он несколько лет занимался в театральной мастерской, играл главные роли в спектаклях. Александр хочет обучаться в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова и стать в будущем врачом.