В Иркутске выпускник набрал 300 баллов по предметам на ЕГЭ

Парень учился в медицинском классе, там он изучал химию и биологию. Также он несколько лет занимался в театральной мастерской, играл главные роли в спектаклях. Александр хочет обучаться в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова и стать в будущем врачом.