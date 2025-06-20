Воровали для бездомного: 28-летний ростовчанин отправлял детей на кражи в магазины Ростова

В Пролетарском районе города сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выяснили, что мужчина систематически отправлял детей на кражи. Подростки похищали продукты, которые затем передавали бездомному. По данным полиции, удалось доказать его причастность как минимум к четырем эпизодам. Общий ущерб оценили в 25 тысяч рублей.