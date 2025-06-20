Воровали для бездомного: 28-летний ростовчанин отправлял детей на кражи в магазины Ростова

В Ростове полиция задержала 28-летнего бездомного мужчину, который, по данным следствия, заставлял несовершеннолетних воровать продукты из магазинов, сообщили в главке донской полиции. Подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, обещал подросткам вознаграждение за «работу».
В Пролетарском районе города сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выяснили, что мужчина систематически отправлял детей на кражи. Подростки похищали продукты, которые затем передавали бездомному. По данным полиции, удалось доказать его причастность как минимум к четырем эпизодам. Общий ущерб оценили в 25 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Известно, у него уже есть судимость за аналогичные преступления.
Несовершеннолетних участников отправили в полицейский Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
В ведомстве напомнили, что вовлечение детей в преступления карается как административной, так и уголовной ответственностью.
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