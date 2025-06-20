Президент Индонезии отметил героическую роль Санкт-Петербурга

«Благодарю вас, господин Путин, за приглашение, благодаря этому я смог сегодня здесь выступать, в этом замечательном древнем героическом городе. Городе, для которого характерен высокий уровень патриотизма. Я очень люблю историю, и я ознакомился с историей России, и я знаю о том значении, которое имеет Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать здесь. Я посетил Пискаревское кладбище несколько дней тому назад. Еще раз спасибо за приглашение», — сказал он в ходе выступления.