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Власти Ростова-на-Дону потребовали от футбольного клуба почти 476 млн рублей

Городские власти намерены судиться с ФК «Ростов» за 476 млн рублей, иск еще не приняли к рассмотрению.

Источник: Комсомольская правда

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону потребовал от АО ФК «Ростов» 475,8 млн рублей. Финансовые претензии рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области.

Предварительную информацию опубликовали в электронной картотеке судебной инстанции.

По какой причине городские власти решили судиться с футбольным клубом, неизвестно. Указано только, что иск с заявленной суммой поступил 19 июня 2025 года. Обращение пока не приняли к рассмотрению, дату первого слушания также еще не назначили.

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