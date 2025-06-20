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Лишь через прокуратуру и суд родители из Стерлитамака смогли добиться предоставления лекарств для дочки-инвалида

Суд заставил Минздрав Башкирии обеспечить ребенка-инвалида лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке восстановили права семилетней девочки-инвалида, которую не обеспечивали необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Мать ребенка была вынуждена ноябре прошлого года самостоятельно покупать дорогостоящие препараты и датчики для мониторинга глюкозы в крови из-за их отсутствия в госаптеке «Башфармация». В итоге женщина решила обратиться в прокуратуру.

После проведенной проверки надзорное ведомство подало иск в суд с требованием обязать Министерство здравоохранения Башкирии возместить семье затраты и обеспечить бесперебойное льготное лекарственное обеспечение. Инстанция полностью удовлетворила требования.

— В настоящее время ребенок-инвалид обеспечен необходимыми препаратами и медицинскими изделиями. Исполнение решения суда о возмещении понесенных расходов находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.

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