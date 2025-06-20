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Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам

Лукашенко объяснил, почему педагоги должны ходить домой к ученикам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, которая состоялась во Дворце Независимости 20 июня, высказался о походах педагогов домой к ученикам. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание, говоря про работу системы образования, что некоторые педагоги жалуются в TikTok жалуются на необходимость посещать учеников на дому.

— Один написал, а другие реагируют, наверное, сотнями: «Вот, заставляют к ученикам домой ходить, а там алкаши такие-сякие, как туда зайдешь…», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пояснил, что для чего данные посещения нужны в работе педагогов.

— Мы учителя, мы преподаватели. Нам надо знать — не только видеть студента и ученика на лекциях и уроках, но надо видеть их и дома. Надо знать их родителей. Для того, чтобы успешно преподавать, — заметил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.

Тем временем Лукашенко заявил, что в вузе можно учиться «сколько надо», но не шесть лет.

Кроме того, глава государства сказал, у кого в Беларуси наступает золотое время.

А еще Лукашенко сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам.

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