Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроссворд на 22 июня 2025

22 июня родилась Мэрил Стрип — женщина, которую называют «живой легендой Голливуда». Она трижды получала премию «Оскар» и остается одной из самых номинируемых актрис в истории. Ее роли варьируются от роковых женщин до уязвимых героинь и влиятельных исторических фигур. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее самые известные фильмы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.