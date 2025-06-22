Кроссворд на 22 июня 2025

22 июня родилась Мэрил Стрип — женщина, которую называют «живой легендой Голливуда». Она трижды получала премию «Оскар» и остается одной из самых номинируемых актрис в истории. Ее роли варьируются от роковых женщин до уязвимых героинь и влиятельных исторических фигур. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ее самые известные фильмы.