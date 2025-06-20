Лукашенко заявил о скорой расчистке «авгиевых конюшен» в белорусском образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня, в пятницу, во время церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования заявил о скорой расчистке «авгиевых конюшен» в белорусском образовании, пишет БелТА.
— Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства уточнил, что система будет серьезно подрегулирована и поднастроена. По его словам, ее нужно донастроить. Президент Беларуси заметил, что обещал больше к теме образования не обращаться, так как «эти реформы уже людям надоели».
Лукашенко подчеркнул, что не будут касаться человеческих аспектов, а займутся более глубинными вопросам.
— Для того, чтобы, когда нынешнее поколение управленцев уйдет со сцены, вам, молодежи, немножко было легче. Будем эти авгиевы конюшни расчищать, — заявил президент Беларуси.
Глава государства заверил, что не останавливаются на том, что сегодня есть в системе образования.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вузе можно учиться «сколько надо», но не шесть лет.
Кроме того, Лукашенко высказался о походах педагогов домой к ученикам.
Тем временем сказал, у кого в Беларуси наступает золотое время.