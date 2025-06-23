Ответы на кроссворд от 22 июня 2025: интересные факты про Мэрил Стрип

По горизонтали:
1. Премия
Мэрил Стрип получила российскую премию «Верю. Константин Станиславский» в 2004 году. Премия, названная в честь выдающегося русского актера и режиссера, была вручена Стрип «за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам его школы». Награду актрисе вручал Александер Прайор, праправнук Константина Станиславского.
2. Эмми
В мини-сериале Марвина Чомски «Холокост» Мэрил Стрип сыграла Ингу Хельм, немку, которая вышла замуж за еврейского художника. Сама актриса признавалась, что приняла роль из-за финансовых трудностей. Сериал получил признание критиков и был номинирован на множество наград, в том числе получил 8 премий «Эмми» и 2 премии «Золотой глобус». Роль Инги принесла Мэрил Стрип первую премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме».
3. Иствуд
В драме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон» Мэрил Стрип сыграла добропорядочную итальянку Франческу Джонсон. Фильм часто сравнивают с советской мелодрамой «Три тополя на Плющихе». Игра Стрип получила высокую оценку критиков, а Клинт Иствуд отметил, что Стрип — величайшая актриса в мире.
4. Линда
Мэрил Стрип сыграла Линду в военной драме «Охотник на оленей» Майкла Чимино, согласившись на роль, чтобы поддержать своего смертельно больного возлюбленного Джона Казале. Актриса признавалась, что роль ее совсем не привлекала. Несмотря на это, фильм стал событием, получив 5 «Оскаров» из 9 номинаций. Стрип была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана, но не победила.
По вертикали:
1. Крик
В драме «Крик во тьме» Мэрил Стрип сыграла Линди Чемберлейн, женщину, осужденную за убийство своего ребенка. Эта роль принесла актрисе номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а также приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. Критики высоко оценили ее игру, особенно отметив смелость и уверенность, с которой она играла.
2. Тэтчер
В драматическом байопике Филлиды Ллойд «Железная леди» Мэрил Стрип сыграла премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Готовясь к роли, Стрип посетила заседание палаты Общин британского парламента. Несмотря на большинство отрицательных отзывов со стороны коллег Тэтчер и ее сторонников, критики хвалили актерскую игру Стрип, хотя сама баронесса Тэтчер заявила, что Мэрил Стрип не смогла воплотить на экране реальный образ. За эту роль Стрип получила третью статуэтку премии «Оскар» и вторую статуэтку премии BAFTA.
3. Чехов
Мэрил Стрип вернулась в нью-йоркский театр «Delacorte» после 20-летнего перерыва, сыграв Ирину Николаевну Аркадину в «Чайке» Антона Чехова. Режиссером стал Майк Николс, давний друг актрисы, которого Стрип лично уговорила поставить эту пьесу.
4. Джулия
В трагикомедии «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» Мэрил Стрип сыграла знаменитую писательницу Джулию Чайлд, автора книги «Осваивая искусство французской кухни». Из-за разницы в росте — Стрип на 15 см ниже Чайлд, создатели фильма использовали специальные операторские и костюмерные приемы, чтобы визуально увеличить ее рост.
5. Миранда
В комедии «Дьявол носит Prada» Мэрил Стрип сыграла Миранду Пристли, властного редактора журнала «Подиум», прототипом которой стала главный редактор журнала «Vogue» Анна Винтур. Стрип специально похудела для этой роли. Фильм собрал в прокате более 300 миллионов долларов и получил положительные отзывы.
6. Мюзикл
В 2008 году Мэрил Стрип сыграла главную роль в мюзикле «Мамма MIA!», исполнив роль матери-одиночки Донны. Фильм, режиссером которого выступила Филлида Ллойд, собрал в прокате 609 миллионов долларов, несмотря на неоднозначные отзывы критиков. Стрип исполнила несколько песен в фильме и выпустила песенный альбом, номинированный на премию «Грэмми». Пирс Броснан, узнав, что его партнершей по фильму будет Мерил Стрип, согласился на роль, даже не зная подробностей о проекте.
Интересные факты о Мэрил Стрип:
- Мэрил Стрип — уникальная актриса, удерживающая рекорд по количеству номинаций на премию «Оскар»: она была номинирована 21 раз. Стрип является трехкратной обладательницей этой награды, получив ее за воплощение совершенно разных образов: от супруги в фильме «Крамер против Крамера» и польской эмигрантки в «Выборе Софи» до премьер-министра Великобритании в «Железной леди». Первая номинация была присуждена актрисе за роль в драме «Охотник на оленей».
- В 1985 году Мэрил Стрип приняла участие в записи альбома «Вельветовый кролик», прочитав текст одноименной детской книги под музыку пианиста Джорджа Уинстона. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом для детей».
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