Ответы на кроссворд от 22 июня 2025: интересные факты про Мэрил Стрип

4. Линда

Мэрил Стрип сыграла Линду в военной драме «Охотник на оленей» Майкла Чимино, согласившись на роль, чтобы поддержать своего смертельно больного возлюбленного Джона Казале. Актриса признавалась, что роль ее совсем не привлекала. Несмотря на это, фильм стал событием, получив 5 «Оскаров» из 9 номинаций. Стрип была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана, но не победила.